Политика

В Молдавии закрылись участки для голосования на выборах в парламентRuNews24.ru 14:57

На зарубежных участках отдать свой голос пришли более 70 тысяч граждан. Напомним, сегодня, 24 февраля, в Молдавии проходят парламентские выборы. Депутатов избирают на четыре года.
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