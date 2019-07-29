Президент Молдавии Игорь Додон проинформировал о том, что запрет на поездки членов правительства и парламента на территорию России был снят. Об это сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телевидение страны.

В Молдавии отменили запрет на поездки в Россию для чиновников

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