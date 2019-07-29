Политика
В Молдавии отменили запрет на поездки в Россию для чиновниковГазета.Ru 03:55
Президент Молдавии Игорь Додон проинформировал о том, что запрет на поездки членов правительства и парламента на территорию России был снят. Об это сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телевидение страны.
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 04:07, Вашингтон
Политика
В окружении Зеленского решили реформировать СБУ
5 июля стало известно, что у нового заместителя главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова назрел «серьезный конфликт» с окружением руководителя администрации президента страны Андрея Богдана, в частности, из-за самоуправства первого.
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Росконтроль назвал лучшую зубную пасту
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Обновлено в 03:30
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Хенесс покинет пост президента «Баварии» после 40 лет в клубе
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Ранее сообщалось, что суббота 27 июля стала самым жарким днем июля. В Москве термометры на станции на ВДНХ показали +28,8 градуса.
Обновлено вчера в 20:53
Авто
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Проведя собственное исследование, эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 лучших новинок среди кроссоверов в 2019 году.
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Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика
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Происшествия
В Иркутской области из-за наводнения эвакуировали более тысячи человек
Из-за непогоды и высокого уровня грунтовых вод в зоне подтопления оказались шесть районов области, эвакуировано 1076 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Обновлено в 02:07
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
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Обновлено вчера в 07:20
Общество
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Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала первым приглашенным редактором за 103-летнюю историю журнала Vogue.
Обновлено в 03:33
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Власти Ирана разрешили майнинг виртуальны валют, отметив связанные с этим риски, сообщается на сайте президента страны.
Обновлено в 02:42
Общество
Названы востребованные рабочие профессии России
В России существует нехватка рабочих со средним или средне-специальным и высшим техническим образованием.
Обновлено в 03:44
Происшествия
В Якутии 22 человека отравились шаурмой
В Якутии 22 человека отравились после посещения кафе быстрого питания «Шаурма» в селе Чурапча, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 02:02
Экономика
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Центробанк России (ЦБ) проинформировал о решении отозвать лицензию у нижегородского банка "Ассоциация".
Обновлено в 02:00
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Военные США и Италии выполнят наблюдательный полёт над Россией
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Политика
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Транспорт
В Клину предлагают построить аэропорт для лоукостеров
Министерство обороны РФ выступило с предложением построить на территории военного аэродрома Клин-5 в Подмосковье новый аэропорт для лоукостеров.
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Компания Suzuki 21 августа текущего года выводит на рынок новый "внедорожный" компактвэн Suzuki XL6.
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Происшествия
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Тело бывшего чемпиона России и СНГ по кикбоксингу Сергея Карпенко нашли у реки в Санкт-Петербурге.
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