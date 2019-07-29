Политика

В Молдавии отменили запрет на поездки в Россию для чиновниковГазета.Ru 03:55

Президент Молдавии Игорь Додон проинформировал о том, что запрет на поездки членов правительства и парламента на территорию России был снят. Об это сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телевидение страны.
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В Молдавии отменили запрет на поездки в Россию для чиновников

Газета.Ru03:55

Молдавия отменила запрет на поездки депутатов и чиновников в Россию

РИА Новости02:39

Молдавия сняла запрет на поездки в Россию для чиновников

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Молдавия отменила запрет на поездки депутатов и чиновников в Россию

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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 04:07, Вашингтон
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Молдавский политик
Молдавский государственный и политический деятель. Президент Молдавии с 23 декабря 2016. В 2006-2009 годах возглавлял министерство экономики и торговли Молдавии, а в 2008-2009 годах занимал должность первого вице-премьер-министра.
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