Политика

В Молдавии назвали условие отказа от возвращения ПриднестровьяLenta.ru 10:26

Конфликт между Кишиневом и ПМР, которая впоследствии провозгласила независимость от Молдавии, начался в 1989 году. Вооруженное противостояние было прекращено Россией в 1992-м.
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Спикер парламента Молдавии заявил о готовности отказаться от Приднестровья ради Евросоюза

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Молдавия готова предоставить Приднестровью свободу ради интеграции с ЕС

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Власти Молдавии назвали условие отказа от возвращения Приднестровья

Московский Комсомолец11:49

В Молдавии назвали условие отказа от возвращения Приднестровья

РИА Новости12:00

В Молдавии назвали условие отказа от возвращения Приднестровья

Lenta.ru10:26

Молдавия назвала цену сдачи Приднестровья для России

REGNUMвчера в 18:07

В Кишиневе готовы учесть интересы Москвы для урегулирования приднестровского конфликта

Коммерсантъвчера в 08:11
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Интернет

Facebook разрешил в мессенджере удалять отправленные сообщения

Facebook вводит в своем мессенджере функцию удаления отправленного сообщения.
Обновлено в 12:34
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Суд обязал Навального удалить расследование о продуктах для Росгвардии

«Суд удовлетворил исковое заявление мясокомбината «Дружба народов» к Алексею Навальному о защите деловой репутации в полном объеме», — сообщил РБК юрист Навального, один из авторов расследования Александр Головач.
Обновлено в 12:59
Происшествия

Ангар загорелся на севере Москвы

На севере Москвы горит кровля ангара на площади 100 кв. м. Информации о пострадавших не поступало, сообщают источники в экстренных службах.
Обновлено в 13:55
Происшествия

Московское ГИБДД может получить спорткары для борьбы со стритрейсерами

Сотрудники автоинспекции в Москве могут получить спортивные автомобили для более эффективной борьбы с уличными гонками.
Обновлено в 14:46
Авто

Кроссовер Range Rover Velar впервые завёл двигатель V8

Эксклюзивное издание SVAutobiography Dynamic Edition увенчало гамму модели Range Rover Velar.
Обновлено в 09:06
Наука

Северный магнитный полюс Земли смещается к России

Обновлено в 09:48
Происшествия

Вопрос о наркотиках в крови Децла остается открытым

Обновлено в 13:30
Происшествия

Экс-главе Серпуховского района Подмосковья предъявлено новое обвинение

Обновлено в 14:17
Происшествия

Две девочки погибли при пожаре в Красногорске

Обновлено в 13:46
Армия и оружие

Армия России может отказаться от легендарных патронов калибра 5,45 мм

Обновлено в 12:46
Происшествия

Неизвестные осквернили могилу Карла Маркса в Лондоне

Неизвестные осквернили могилу Карла Маркса на Хайгейтском кладбище в Лондоне, сообщает CNN.
Обновлено в 10:34
Происшествия

СК опроверг информацию о знакомстве Бастрыкина с Арашуковыми

"Председатель СК России Александр Бастрыкин никогда не был лично знаком с членами этой семьи, а единственная его встреча с сенатором Арашуковым состоялась в Совете Федерации в момент его задержания", - заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 09:47
Авто

Mazda анонсировала новый кроссовер

Компания Mazda анонсировала премьеру нового кроссовера на автосалоне в Женеве.
Обновлено в 10:30
Гаджеты

Apple начала продавать восстановленные iPhone X

Обновлено в 07:01
Экономика

Робот ЦБ начал поиск финансовых пирамид в России

Центробанк России в 2018 году запустил специального робота, который занимается определением нелегальных финансовых организаций в сети интернет, в том числе финансовых пирамид.
Обновлено в 02:12
Наука

Ученые выяснили, что женский мозг стареет медленнее мужского

Обновлено в 07:29
Культура

«Оскар» официально остался без ведущего

Обновлено в 12:24
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Студент убит сосулькой в Петроградском районе Петербурга

Обновлено в 10:09
Общество

Россия вновь стала лидером по числу запросов властей к Google

Если в первом полугодии 2017 года Google получила от российских госорганов запросы на удаление 16 063 единиц контента, то в первом полугодии 2018-го — уже 182 462 единицы.
Обновлено в 11:03
Происшествия

В Москве эвакуированы более 25 тысяч человек из-за угрозы минирования

Обновлено в 08:30
Интернет

Mail.ru Group выпустила защищенный браузер Atom

Компания Mail.ru Group выпустила новый браузер Atom. Его отличает повышенный уровень безопасности, сообщили в пресс-службе холдинга.
Обновлено в 03:32
Космос

Новая 3D-карта Млечного Пути показала форму нашей галактики

В процессе исследования учёные выяснили, что во внешних областях Млечного Пути сила притяжения слабеет и атомы водорода, составляющие большую часть газового диска нашей галактики, придают ему S-образную форму.
Обновлено вчера в 13:01
Авто

В России отзывают более 7 тысяч автомобилей Mercedes-Benz

Всего же, по данным ведомства, немецкая компания отправит на ремонт 7 011 экземпляров Mercedes-Benz двух типов – 205 и 253.
Обновлено в 06:15
Происшествия

В Ульяновске возбудили дело после массового заболевания суворовцев

Военный следственный отдел СК по Ульяновскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту заболевания курсантов Ульяновского гвардейского суворовского военного училища, сообщает Следственный комитет России.
Обновлено в 10:41
Общество

«Победа» ограничила размер ручной клади

Авиакомпания «Победа» ограничила размер провоза ручной клади в самолете до 36х30х4 см, весом не более 10 кг.
Обновлено в 05:12
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За урок секспросвета директору школы в Приморье грозит наказание

Директор школы в Приморье, допустивший проведение урока по половому воспитанию среди школьников, понесет административное наказание.
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Авто

Новый Toyota Land Cruiser 300 представят осенью

Компания Toyota может представить родственные внедорожники Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX новых генераций уже этой осенью.
Обновлено в 00:35
Происшествия

В Петербурге нашли источник неприятного запаха

Напомним, несколько часов назад жители сразу нескольких районов Петербурга стали жаловаться в экстренные службы и районные администрации на неприятный запах на улицах.
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Футболист «Спартака» Глушаков официально развелся с женой

Никулинский суд Москвы во вторник расторг брак футболиста московского "Спартака" Дениса Глушакова и его жены Дарьи, сообщил РИА Новости адвокат Дарьи Сергей Жорин.
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Полиция задержала угрожавшего взорвать храм Илии Пророка в Москве

Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать бомбу в храме Илии Пророка в Обыденском переулке в центре Москвы.
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Андриан Канду
Молдавский депутат
Молдавский политик. Депутат Парламента Республики Молдова с декабря 2010 по июль 2014 и с декабря 2014 по настоящее время. Заместитель председателя Парламента Республики Молдова с 30 мая 2013 по 11 июля 2014. Заместитель премьер-министра - министр экономики Республики Молдова с 2 июля 2014 по 23 января 2015. Председатель Парламента Республики Молдова с 23 января 2015. Заместитель председателя Демократической партии Молдовы.
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Приднестровская Молдавская Республика
Государство
Непризнанное государство на левом берегу Днестра с Бендерским анклавом на правом берегу. Согласно административно-территориальному делению Молдавии, большая часть территории, контролируемой ПМР, входит в состав Молдавии как автономное территориальное образование, другая часть входит в состав Молдавии как муниципий Бендеры.
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