Экономика

В «Мираторге» опровергли сообщения о проверках ФСБ И ФНСРИА Новости 02:30

Проверки ФНС и ФСБ, которые прошли в среду в ряде региональных агропредприятий, "Мираторг" не затронули, сообщил журналистам президент этого холдинга Виктор Линник.
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ТАСС02:46

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Коммерсантъ03:17

В «Мираторге» опровергли сообщения о проверках ФСБ И ФНС

РИА Новости02:30
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Виктор Алексеевич Линник
Журналист
Советский журналист-международник, российский публицист, издатель и главный редактор газеты «Слово». Ранее главный редактор газеты «Правда» и собственный её корреспондент в Нью-Йорке. Один из основоположников русского фолк-рока, в 1969-1978 вместе с братом Дмитрием и сестрой Мариной являлся участником самодеятельного вокального фолк-рок-ансамбля «Трио Линник».
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Мираторг
Российская компания
Российская агропромышленная компания, один из крупнейших производителей мяса в России, крупнейший производитель свинины в России. Штаб-квартира - в Москве.
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