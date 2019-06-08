Общество
В Минздраве сообщили о снижении смертности среди трудоспособных мужчинИзвестия 09:08
В России сократилась смертность мужчин трудоспособного возраста. За последние шесть лет этот показатель снизился примерно на 18%. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.
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Смертность мужчин трудоспособного возраста сократилась в России за последние 6 лет примерно на 18%, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.РИА Новости06:25
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