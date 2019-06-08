Экономика

В Минздраве сообщили о снижении смертности среди трудоспособных мужчинИзвестия 09:08

В России сократилась смертность мужчин трудоспособного возраста. За последние шесть лет этот показатель снизился примерно на 18%. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.
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В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин

Смертность мужчин трудоспособного возраста сократилась в России за последние 6 лет примерно на 18%, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
РИА Новости06:25

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Снизилась смертность трудоспособных россиян

Вести.Ru06:43

В Минздраве сообщили о снижении смертности мужчин трудоспособного возраста

ТАСС09:07

Смертность среди мужчин снижается, заявили в Минздраве

Московский Комсомолец07:02

Россияне стали в два раза меньше пить

Телеканал 360°06:55

В Минздраве рассказали о снижении смерности мужчин

Газета.Ru09:14

Минздрав хочет снизить продажи алкоголя в РФ на 10%

News.ru06:50

В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин

РИА Новости06:25
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:38, Ашберн
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта

Обновлено в 10:13
Общество

Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭ

Первые результаты прошедших Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в 2019 году говорят об объективности, они не демонстрируют никаких аномалий.
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Происшествия

Венедиктов сообщил, что журналиста Голунова везут в больницу

Ранее глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой защищают журналиста, сообщил, что врачи скорой помощи, прибывшие на вызов в отделение полиции, где находился Голунов, диагностировали у него подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематому и "настаивают на немедленной госпитализации".
Обновлено в 07:57
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Глюкоза показала голую грудь прямо на красной дорожке премии МУЗ-ТВ

Отпраздновавшая 7 июня свое 33-летие певица Глюкоза (Наталья Ионова) вышла на красную дорожку с оголенной грудью.
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Теннис

Новак Джокович проиграл Доминику Тиму в полуфинале «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, в полуфинале Открытого первенства Франции не смог взять верх над австрийцем Домиником Тимом, занимающим четвёртое место мирового рейтинга, - 2/6, 6/3, 5/7, 7/5, 5/7.
Обновлено в 10:04
Экономика

В Европе скоро откроют офис АПИ для привлечения инвесторов в Арктику

В апреле глава государства, выступая на Международном арктическом форуме в Петербурге, заявил, что необходимо распространить работу институтов развития Дальнего Востока на Арктику.
Обновлено в 05:41
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Жена Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Семья продюсера Бари Алибасова подаст в суд на производителя средства для очистки труб "Крот".
Обновлено вчера в 10:34
Спорт

Медведевой поступили угрозы во время турне по Японии

Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с россиянкой Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 11:03
Общество

В Калифорнии продали лотерейный билет с выигрышем в $530 млн

Билет лотереи Mega Millions с выигрышем в размере $530 млн был продан в пятницу в штате Калифорния.
Обновлено в 09:59
Футбол

Эден Азар официально стал игроком «Реала»

Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Следствие просит суд арестовать журналиста Голунова

Следствие просит арестовать задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:04
Здоровье

Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей

Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.
Обновлено в 05:58
Политика

Додон выдвинул кандидатуру Майи Санду на пост премьер-министра

Президент Молдавии Игорь Додон принял решение выдвинуть на пост премьер-министра страны кандидатуру лидера Партии действия и солидарности Майи Санду.
Обновлено в 10:30
Авто

В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus

Ульяновский автозавод (УАЗ), входящий в группу Sollers, при создании внедорожника нового поколения будет использовать технологии Aurus.
Обновлено вчера в 07:53
Политика

Советник президента Кобяков пообещал изучить дело журналиста Голунова

Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, и выразил уверенность, что за ситуацией будет обеспечен надлежащий надзор.
Обновлено в 09:21
Наука

Ученые назвали напиток, полезный для сердца

Употребление несоленого томатного сока снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 09:52
Авто

Назван список доступных автомобилей с кондиционером

Обновлено в 09:08
Футбол

Дзюба и Головин выйдут в основе сборной России на матч с Сан-Марино

Артем Дзюба и Александр Головин выйдут в стартовом составе сборной России по футболу в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Сан-Марино, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 11:15
Происшествия

Борис Гребенщиков назвал позором преследование Ивана Голунова

Легендарный российский рок-музыкант, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков потребовал освободить задержанного якобы за наркотики корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Наводнение на востоке Китая: эвакуированы около 45 тысяч человек

Около 45 тысяч жителей эвакуированы в провинции Цзянси на востоке Китая из-за наводнений, вызванных непрекращающимися с 6 июня ливнями.
Обновлено в 11:13
Политика

Россия обратилась в суд ООН по поводу Украины

Россия рассчитывает, что Международный суд ООН отклонит обвинения Украины в нарушении Москвой двух международных конвенций — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации.
Обновлено в 10:44
Происшествия

СК начал проверку после жесткой посадки самолета в Подмосковье

Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес

Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах

Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Происшествия

Гоночный КамАЗ столкнулся с легковушкой в Петербурге

Грузовик, с виду напоминающий раллийный КамАЗ, поворачивал направо на перекрестке и столкнулся с автомобилем Volvo, который пытался проскочить на полосу.
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Интернет

«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»

Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
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Эрнст пообещал новый сезон шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:16
Экономика

Минтруд объяснил падение рождаемости стагнацией доходов населения

Уровень рождаемости в России падает в первую очередь из-за стагнации доходов населения, заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) замминистра труд Алексей Вовченко.
Обновлено в 08:09
Происшествия

Сын Алибасова рассказал, почему отец выпил средство для труб

Обновлено в 09:58
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Митинг в защиту Голунова организовали в Берлине

Около 40 человек 8 июня в Берлине провели акцию поддержки журналиста Ивана Голунова, которого обвиняют в сбыте наркотиков.
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