Экономика

В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчинРИА Новости 06:25

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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с чего всё началось

В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин

Смертность мужчин трудоспособного возраста сократилась в России за последние 6 лет примерно на 18%, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
РИА Новости06:25

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В Минздраве рассказали о снижении смерности мужчин

Газета.Ru09:14

В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин

РИА Новости06:25

Смертность среди мужчин снижается, заявили в Минздраве

Московский Комсомолец07:02

Россияне стали в два раза меньше пить

Телеканал 360°06:55

Снизилась смертность трудоспособных россиян

Вести.Ru06:43

Минздрав хочет снизить продажи алкоголя в РФ на 10%

News.ru06:50

В Минздраве сообщили о снижении смертности мужчин трудоспособного возраста

ТАСС09:07
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 09:34, Ашберн
Общество

Солист «На-На» отреагировал на идею о суде после отравления Алибасова

Участник группы "На-На" Владимир Политов заявил, что поддерживает предложение семьи Бари Алибасова, которая намеревается подать в суд на производителя средства для очистки труб.
Обновлено в 02:48
Происшествия

В Москве убит мастер спорта по греко-римской борьбе

Столичные следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес

Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес

Федосеева-Шукшина рассказала о самочувствии после отравления Алибасова

Обновлено в 07:37
Происшествия

Аэропорт на Гоа закрыт из-за инцидента с истребителем МиГ-29К

Обновлено в 06:01
Общество

Бабиш заявил, что Чехия не планирует переходить на евро

Чехия связывает свой экономический рост с сохранением национальной валюты и не планирует переходить на расчеты в евро.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие

В США прокомментировали инцидент с российским военным кораблем

Действия российских военнослужащих в Восточно-Китайском море были якобы непрофессиональными и поставили под угрозу безопасность экипажа американского корабля, об этом 7 июня сообщает Reuters со ссылкой на заявление 7-го флота ВМС.
Обновлено вчера в 08:04
Политика

Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено в 04:53
Авто

Бренд Ravon анонсировал новую бюджетную модель

В настоящее время три предприятия GM Uzbekistan выпускают восемь моделей под автомобильными брендами Ravon и Chevrolet.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Литовский катер со свадьбой на борту нарушил границу России

Служба охраны государственной границы Литвы расследует инцидент, во время которого местный прогулочный катер нарушил в Куршском заливе морскую границу России.
Обновлено в 07:12
Культура

На Литейном закрасили стрит-арт с Иваном Васильевичем

Обновлено в 05:55
Политика

Глава крупнейшего немецкого концерна BASF поддержал «Северный поток-2»

Глава крупнейшего в Германии химического концерна BASF Мартин Брудермюллер выступил в поддержку российско-немецкого проекта "Северный поток - 2".
Обновлено в 03:59
Футбол

«Челси» согласился отпустить Сарри в «Ювентус»

Руководство «Челси» приняло решение отпустить главного тренера команды Маурицио Сарри в «Ювентус».
Обновлено в 02:52
Музыка

Децл посмертно удостоился премии «МУЗ-ТВ»

Позже выяснилось, что причиной смерти стала остановка сердца. Артиста похоронили на Пятницком кладбище в Москве.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ против «жёлтых жилетов» в Монпелье

Полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов» во французском городе Монпелье.
Обновлено в 09:19
Происшествия

Неизвестные ограбили дом депутата Рады

Неизвестные люди ворвались в дом депутата Верховной рады Олега Недавы под Киевом, связали работников и вынесли все ценное.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес

Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах

Напомним, на прошлую церемонию вручения музыкальной премии Бузова приехала верхом на лошади, однако в этот раз ей показалось этого мало, поэтому специально для нее пришлось подыскивать верблюдов.
Обновлено в 01:46
Происшествия

Журналиста Голунова доставили в больницу

Журналиста "Медузы" Ивана Голунова, задержанного накануне в Москве, доставили в 71-ю городскую клиническую больницу, рассказали РИА Новости в справочной службе лечебного учреждения.
Обновлено в 08:42
Политика

В рамках ПМЭФ-2019 подписали соглашения на 3,1 трлн рублей

В ходе Петербургского международного экономического форума — 2019 заключено 650 соглашений на общую сумму 3,1 трлн рублей.
Обновлено в 07:18
Происшествия

На Кубани легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

Обновлено в 05:46
Происшествия

Члены ОНК Москвы проверили условия содержания журналиста Голунова

Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы посетили утром в субботу, 8 июня, задержанного корреспондента «Медузы» Ивана Голунова в изоляторе временного содержания Западного административного округа.
Обновлено в 04:36
Футбол

В РФС допустили исключение российских клубов из Лиги чемпионов

Ранее СМИ сообщили, что президент Ассоциации европейских клубов (ЕСА) Андреа Аньелли разработал схему нового формата Лиги чемпионов.
Обновлено в 07:23
Политика

Путин впервые обстоятельно высказался о Зеленском

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме высказался об украинском коллеге Владимире Зеленском, передает "Российский Диалог".
Обновлено вчера в 10:39
Футбол

Испания и Португалия хотят подать совместную заявку на ЧМ-2030

Руководители Федераций футбола Испании и Португалии обсудили подачу совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.
Обновлено в 09:04
Общество

Население Сибири может увеличиться на миллиард человек

Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
Обновлено вчера в 03:03
Спорт

Медведева рассказала об угрозах в ее адрес во время турне по Японии

Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Симоньян сказала, как надо поступить с Голуновым

Главный редактор телеканала RT и МИ «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что подозреваемого в попытке сбыта наркотиков корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова следует отпустить под домашний арест.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие

Стало известно об отступлении российских военных в Сирии

Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено вчера в 11:13
Политика

Саакашвили объявил о самостоятельном участии в выборах в Раду

Экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что его партия "Рух новых сил" самостоятельно поучаствует в парламентских выборах на Украине.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес

Фото: Дочь Игоря Крутого продемонстрировала бюст в вызывающем декольте

Дочь композитора Игоря Крутого Виктория, которая недавно объявила о возвращении в шоу-бизнес, шокировала поклонников пикантным фото в Instagram.
Обновлено в 07:26
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