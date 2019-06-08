В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчинРИА Новости 06:25

Смертность мужчин трудоспособного возраста сократилась в России за последние 6 лет примерно на 18%, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

с чего всё началось

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин

Общество Солист «На-На» отреагировал на идею о суде после отравления Алибасова Участник группы "На-На" Владимир Политов заявил, что поддерживает предложение семьи Бари Алибасова, которая намеревается подать в суд на производителя средства для очистки труб.

Происшествия В Москве убит мастер спорта по греко-римской борьбе Столичные следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.

Шоу-бизнес Меган Маркл впервые вышла в свет после родов Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.

Общество Бабиш заявил, что Чехия не планирует переходить на евро Чехия связывает свой экономический рост с сохранением национальной валюты и не планирует переходить на расчеты в евро.

Армия и оружие В США прокомментировали инцидент с российским военным кораблем Действия российских военнослужащих в Восточно-Китайском море были якобы непрофессиональными и поставили под угрозу безопасность экипажа американского корабля, об этом 7 июня сообщает Reuters со ссылкой на заявление 7-го флота ВМС.

Политика Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.

Авто Бренд Ravon анонсировал новую бюджетную модель В настоящее время три предприятия GM Uzbekistan выпускают восемь моделей под автомобильными брендами Ravon и Chevrolet.

Происшествия Литовский катер со свадьбой на борту нарушил границу России Служба охраны государственной границы Литвы расследует инцидент, во время которого местный прогулочный катер нарушил в Куршском заливе морскую границу России.

Политика Глава крупнейшего немецкого концерна BASF поддержал «Северный поток-2» Глава крупнейшего в Германии химического концерна BASF Мартин Брудермюллер выступил в поддержку российско-немецкого проекта "Северный поток - 2".

Футбол «Челси» согласился отпустить Сарри в «Ювентус» Руководство «Челси» приняло решение отпустить главного тренера команды Маурицио Сарри в «Ювентус».

Музыка Децл посмертно удостоился премии «МУЗ-ТВ» Позже выяснилось, что причиной смерти стала остановка сердца. Артиста похоронили на Пятницком кладбище в Москве.

Происшествия Полиция применила слезоточивый газ против «жёлтых жилетов» в Монпелье Полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов» во французском городе Монпелье.

Происшествия Неизвестные ограбили дом депутата Рады Неизвестные люди ворвались в дом депутата Верховной рады Олега Недавы под Киевом, связали работников и вынесли все ценное.

Шоу-бизнес Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах Напомним, на прошлую церемонию вручения музыкальной премии Бузова приехала верхом на лошади, однако в этот раз ей показалось этого мало, поэтому специально для нее пришлось подыскивать верблюдов.

Происшествия Журналиста Голунова доставили в больницу Журналиста "Медузы" Ивана Голунова, задержанного накануне в Москве, доставили в 71-ю городскую клиническую больницу, рассказали РИА Новости в справочной службе лечебного учреждения.

Политика В рамках ПМЭФ-2019 подписали соглашения на 3,1 трлн рублей В ходе Петербургского международного экономического форума — 2019 заключено 650 соглашений на общую сумму 3,1 трлн рублей.

Происшествия Члены ОНК Москвы проверили условия содержания журналиста Голунова Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы посетили утром в субботу, 8 июня, задержанного корреспондента «Медузы» Ивана Голунова в изоляторе временного содержания Западного административного округа.

Футбол В РФС допустили исключение российских клубов из Лиги чемпионов Ранее СМИ сообщили, что президент Ассоциации европейских клубов (ЕСА) Андреа Аньелли разработал схему нового формата Лиги чемпионов.

Политика Путин впервые обстоятельно высказался о Зеленском Президент Российской Федерации Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме высказался об украинском коллеге Владимире Зеленском, передает "Российский Диалог".

Футбол Испания и Португалия хотят подать совместную заявку на ЧМ-2030 Руководители Федераций футбола Испании и Португалии обсудили подачу совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

Общество Население Сибири может увеличиться на миллиард человек Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.

Спорт Медведева рассказала об угрозах в ее адрес во время турне по Японии Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.

Происшествия Симоньян сказала, как надо поступить с Голуновым Главный редактор телеканала RT и МИ «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что подозреваемого в попытке сбыта наркотиков корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова следует отпустить под домашний арест.

Армия и оружие Стало известно об отступлении российских военных в Сирии Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.

Политика Саакашвили объявил о самостоятельном участии в выборах в Раду Экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что его партия "Рух новых сил" самостоятельно поучаствует в парламентских выборах на Украине.