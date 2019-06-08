Экономика

В Минздраве сообщили о снижении смертности среди трудоспособных мужчинИзвестия 09:08

В России сократилась смертность мужчин трудоспособного возраста. За последние шесть лет этот показатель снизился примерно на 18%. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.
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В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин

Смертность мужчин трудоспособного возраста сократилась в России за последние 6 лет примерно на 18%, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
РИА Новости06:25

Подробнее о событии

В Минздраве рассказали о снижении смерности мужчин

Газета.Ru09:14

В Минздраве сообщили о снижении смертности мужчин трудоспособного возраста

ТАСС09:07

Снизилась смертность трудоспособных россиян

Вести.Ru06:43

Смертность среди мужчин снижается, заявили в Минздраве

Московский Комсомолец07:02

Россияне стали в два раза меньше пить

Телеканал 360°06:55

Минздрав рассказал о снижении смертности мужчин трудоспособного возраста

Rambler News Service07:44

В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин

РИА Новости06:25
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 20:15, Ашберн
Происшествия

В Москве журналиста «Медузы» задержали с партией наркотиков

Издание "Медуза" сообщило о задержании полицией своего корреспондента Ивана Голунова по подозрению в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено вчера в 04:16
Общество

15 важных текстов Ивана Голунова

Как Голунов отменил тендер на 2,2 миллиарда рублей на разработку концепции благоустройства Москвы (" Медуза") 6.
Обновлено в 07:20
Авто

Опубликованы первые изображения LADA Priora Sport

Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 09:42
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Баста во время концерта пожелал удачи Петру Яну на турнире UFC 238

Обновлено в 18:21
Футбол

Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0

Встреча прошла 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске и завершилась со счетом 9:0.
Обновлено в 14:46
Общество

Студентка решилась на 15 операций ради внешности Барби

Студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Обновлено в 11:55
Энергетика

Некоторые виды автомобильного топлива подешевеют в Белоруссии с 9 июня

"В соответствии с принятой концерном политикой поэтапного, сдержанного изменения цен на автомобильное топливо и в связи со снижением в течение прошедшей недели цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ, розничные цены на АЗС с 9 июня 2019 года на некоторые виды моторного топлива уменьшаются на одну копейку", — говорится в сообщении на сайте концерна.
Обновлено в 12:06
Политика

Кто должен определять внешнюю политику Молдавии, рассказал Козак

Российский вице-премьер Дмитрий Козак навал события в Молдавии внутриполитическим процессом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:03
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Полиция разогнала водометами акцию «желтых жилетов» в Монпелье

Обновлено в 12:33
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В армянском монастыре Ахпат возник пожар

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Появилось видео авиаудара ВКС РФ по боевикам в Сирии

В Сети появилось видео удара Воздушно-космических сил (ВКС) России по боевикам в сирийской провинции Хама.
Обновлено в 11:17
Происшествия

СМИ опубликовали фото подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

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Медики назвали простой способ понизить артериальное давление

Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
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Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах

Напомним, на прошлую церемонию вручения музыкальной премии Бузова приехала верхом на лошади, однако в этот раз ей показалось этого мало, поэтому специально для нее пришлось подыскивать верблюдов.
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Сборку марсохода миссии «Марс-2020» показали всем желающим

Специалисты из Лаборатории реактивного движения NASA запустили онлайн-трансляцию сборки нового марсохода для миссии «Марс-2020».
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Продюсер фильма о Началовой откровенно рассказал о работе над съёмками

Андрей Загорский рассказал журналистам о работе над съёмками фильма о певице Юлии Началовой.
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Роналду остановил автобус ради больного ребенка

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Технологии

Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США

В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
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Гонщик «Феррари» Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады

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Сценарист «Мстителей: Финал» объяснил, почему не сработает популярная теория про Таноса и Человека-муравья

Если бы Человек-муравей попытался бы увеличиться, то его бы просто раздавило неподвижными стенками могущественной прямой кишки Таноса.
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Транспорт

В правительстве РФ оценили ход строительства скоростной трассы М-11

Вице-премьер России Максим Акимов в ходе посещения стройплощадки VIII комплекса платной трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург» в субботу, 8 июня, заявил, что недоволен исполнением графика работ на объекте.
Обновлено в 09:10
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Роллс оказался тяжелее Головкина

Обновлено вчера в 16:53
Армия и оружие

Появилось видео опасного сближения крейсера США и корабля ВМФ РФ

В Сети появилось видео опасного сближения американского ракетного крейсера Chancellorsvill и российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море.
Обновлено вчера в 10:35
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Составлен топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в РФ

Портал "Цена Авто" составил рейтинг самых популярных иномарок на вторичном российском рынке на основе данных о продажах за первые 4 месяца 2019 года.
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NASA открывает МКС для туристов

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Глава ДНР оценил идею документально закрепить запрет на ответный огонь

Донецкая народная республика готова документально подтвердить отказ от ответного огня на линии соприкосновения, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
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Обновление улучшило работу камеры в Huawei P30 Pro

Недавно компания Huawei выпустила обновление для смартфона Huawei P30 Pro, которое добавило режим одновременной съёмки видео через главную камеру и через телеобъектив.
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Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково

В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
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Россию могут исключить из Лиги чемпионов

В Европе разработали схему нового формата Лиги чемпионов, которую поддерживает глава УЕФА Александр Чеферин.
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Сын Бари Алибасова сообщил о состоянии продюсера

Обновлено 06 июня в 03:19
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