Экономика

В Минздраве сообщили о снижении смертности среди трудоспособных мужчинИзвестия вчера в 09:08

В России сократилась смертность мужчин трудоспособного возраста. За последние шесть лет этот показатель снизился примерно на 18%. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.
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В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин

Смертность мужчин трудоспособного возраста сократилась в России за последние 6 лет примерно на 18%, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
РИА Новостивчера в 06:25

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В Минздраве рассказали о снижении смерности мужчин

Газета.Ruвчера в 09:14

В Минздраве сообщили о снижении смертности мужчин трудоспособного возраста

ТАССвчера в 09:07

Снизилась смертность трудоспособных россиян

Вести.Ruвчера в 06:43

Смертность среди мужчин снижается, заявили в Минздраве

Московский Комсомолецвчера в 07:02

Россияне стали в два раза меньше пить

Телеканал 360°вчера в 06:55

Минздрав рассказал о снижении смертности мужчин трудоспособного возраста

Rambler News Serviceвчера в 07:44

В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин

РИА Новостивчера в 06:25
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 06:57, Ашберн
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В субботу появилось видео мощного удара российской авиации по позициям боевиков в районе, севернее Хамы.
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