Экономика
В Минздраве сообщили о снижении смертности среди трудоспособных мужчинИзвестия вчера в 09:08
В России сократилась смертность мужчин трудоспособного возраста. За последние шесть лет этот показатель снизился примерно на 18%. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.
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Смертность мужчин трудоспособного возраста сократилась в России за последние 6 лет примерно на 18%, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.РИА Новостивчера в 06:25
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Минздрав рассказал о снижении смертности мужчин трудоспособного возраста
Rambler News Serviceвчера в 07:44
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 06:57, Ашберн
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