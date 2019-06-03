Экономика

В Минздраве разъяснили, как сильно подорожают сигареты в РоссииОбщественное телевидение Приморья вчера в 21:20

В России предложили ввести экологический сбор для производителей табачной продукции. Сумма нового налога предполагается не менее 5 рублей с одной пачки сигарет, сообщает otvprim.ru со ссылкой на «Известия».
Читать в источнике
с чего всё началось

Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет

Ранее письмо с инициативой введения сбора направил в Минприроды и Минздрав федеральный проект «Трезвая Россия». С учетом того что средняя стоимость пачки сигарет сейчас составляет около 105 рублей, новый налог сделает продукцию дороже почти на 5%, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
Известия02 июня в 17:02

Подробнее о событии

Минздрав РФ поддержал введение экологического сбора с производителей табака

РЕН ТВвчера в 05:20

В Госдуме выступили за более прозрачный налог за курение

REGNUMвчера в 08:21

Минздрав поддержал введение экологического сбора для табачных компаний

РИА Новостивчера в 04:33

«Трезвая Россия» рассказала, на что пойдет новый табачный экосбор

Телеканал 360°вчера в 08:22

СМИ узнали о предложении взимать экологический сбор за сигареты

РБКвчера в 00:26

СМИ: В России предложили ввести экосбор с производителей сигарет

RT на русском02 июня в 18:18

Эксперты предрекли повышение цен на табачные изделия

Известия02 июня в 19:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 01:51, Ашберн
Музыка

Forbes: Jay-Z стал первым в мире рэпером–миллиардером

Обновлено вчера в 21:50
Политика

Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия

Глава полиции Киевской области подал в отставку из-за гибели ребенка

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов написал рапорт об отставке после того, как сотрудников его ведомства заподозрили в убийстве пятилетнего мальчика.
Обновлено вчера в 19:33
Армия и оружие

Япония возобновляет полеты F-35

Обновлено вчера в 20:13
Футбол

Полузащитник Андрей Иван возвращается в «Краснодар»

Полузащитник Андрей Иван вернется в Россию. 22-летний румынский футболист принадлежат «Краснодару».
Обновлено вчера в 17:46
Путешествия

Названы самые дешевые страны для отдыха летом

Самыми дешевыми зарубежными направлениями для организованного отдыха этим летом стали Турция, Венгрия и Латвия, дорогими – Маврикий и Ямайка, сообщает OneTwoTrip.
Обновлено в 00:02
Общество

Акимов назвал два варианта электронных паспортов для россиян

Первый вариант предполагает, что электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карточку с чипом.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области

Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в присвоении денег.
Обновлено вчера в 11:52
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено 02 июня в 16:45
Экономика

Росстат назвал отрасли с самым большим ростом зарплат

В России наибольшие темпы роста доходов зафиксированы у работников сферы здравоохранения и социальных услуг.
Обновлено в 00:47
Авто

Volvo запустила сервис подписки на автомобили в России

Компания Volvo представила первый в России сервис «подписки на автомобиль» Volvo Car Drive.
Обновлено вчера в 06:59
Экономика

Группа ГАЗ Дерипаски попросила у правительства кредит на €100 млн

Группа компаний ГАЗ бизнесмена Олега Дерипаски обратилась к правительству с просьбой выдать кредит на €100 млн для реализации проектов на Кубе, сообщил РБК со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова.
Обновлено вчера в 18:51
Футбол

Неймара вызвали в суд и конфисковали телефон

По сообщению Globotsporte, полиция вручила нападающему сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймару повестку в суд.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия

Бойца спецназа ГРУ убили в подмосковном Путилково

Обновлено вчера в 06:20
Шоу-бизнес

Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына

Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия

В Японии за попытку запустить дрон с крыши задержан россиянин

В Токио задержан россиянин, который пытался запустить дрон с крыши жилого дома.
Обновлено в 00:44
Футбол

Форвард «Анжи» Понсе перейдёт в «Ахмат»

Обновлено вчера в 22:12
Политика

Кучма отреагировал на возвращение в контактную группу по Донбассу

Бывший украинский президент Леонид Кучма прокомментировал решение нынешнего главы государства Владимира Зеленского снова назначить его представителем Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу.
Обновлено вчера в 10:26
Игры

Google расскажет об играх и стоимости подписки на Stadia 6 июня

Google проведет презентацию, посвященную облачной платформе Stadia 6 июня в 19:00 мск.
Обновлено вчера в 17:22
Религия

Мусульмане отмечают Ураза-байрам в Соборной мечети Москвы

Во вторник, 4 июня, мусульмане по всему миру начинают отмечать Ураза-байрам — праздник разговления.
Обновлено в 00:49
Экономика

Орешкин констатировал прохождение пика инфляция

Глава МЭР Максим Орешкин заявил, что пик инфляции уже пройден и рост ВВП начнет ускоряться к концу года.
Обновлено вчера в 09:01
Политика

МВД РФ назвало число заявлений на гражданство от жителей Донбасса

Несколько тысяч заявлений от жителей Донецкой и Луганской областей Украины о приобретении российского гражданства были приняты МВД РФ.
Обновлено вчера в 14:40
Политика

Трамп нарушил протокол, прикоснувшись к Елизавете II

Президент США Дональд Трамп слегка коснулся спины королевы Великобритании Елизаветы II, чем нарушил протокол, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:21
Шоу-бизнес

62-летняя звезда «Рабыни Изауры» показала фото в шелковом боди

Звезда бразильского сериала "Рабыня Изаура" Луселия Сантос показала поклонникам свое фото в шелковом боди.
Обновлено вчера в 09:27
Общество

ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»

Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Общество

«Роскачество» проверило черный чай в листьях и пакетиках

Бактерии кишечной палочки найдены в пакетированных чаях торговых марок Alokozay, Brooke bond, Twinings, «Азерчай», Riston, Gordon, «Золотая чаша», «Императорский», Richard, «Тот самый чай» и в листовом чае бренда «Традиция».
Обновлено в 01:00
Энергетика

Стоимость нефти Brent упала ниже $61 за баррель

Стоимость фьючерса нефти марки Brent на август 2019 года на лондонской бирже ICE в понедельник, 3 июня, снизилась на 2,2% до $60,62 за баррель.
Обновлено вчера в 01:32
Наука

В столице Болгарии нашли неолитическое захоронение

В Софии обнаружено неолитическое захоронение, сделанное 7,6 тысячи лет назад, сообщается в пресс-релизе Болгарской академии наук.
Обновлено вчера в 02:20
Транспорт

На багаж в Шереметьево не хватает грузчиков

Аэропорт организовал бесплатную раздачу воды и сэндвичей пассажирам, ожидающим выдачи багажа более 25 минут с момента поставки воздушного судна на стоянку.
Обновлено вчера в 15:17
Политика

Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
Обновлено вчера в 16:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное