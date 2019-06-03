Экономика
В Минздраве разъяснили, как сильно подорожают сигареты в РоссииОбщественное телевидение Приморья вчера в 21:20
В России предложили ввести экологический сбор для производителей табачной продукции. Сумма нового налога предполагается не менее 5 рублей с одной пачки сигарет, сообщает otvprim.ru со ссылкой на «Известия».
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с чего всё началось
Ранее письмо с инициативой введения сбора направил в Минприроды и Минздрав федеральный проект «Трезвая Россия». С учетом того что средняя стоимость пачки сигарет сейчас составляет около 105 рублей, новый налог сделает продукцию дороже почти на 5%, считают опрошенные «Известиями» эксперты.Известия02 июня в 17:02
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