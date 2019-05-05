Происшествия
В НИИ Вишневского рассказали о пострадавших при пожаре в ШереметьевоАргументы недели вчера в 21:13
В НИИ Вишневского рассказали о троих пострадавших в результате трагедии в столичном аэропорту Шереметьево. Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Аэрофлот вернулся в аэропорт спустя 28 минут полёта из-за возгорания.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:21, Ашберн
Происшествия
Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100
Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Обновлено вчера в 18:06
Космос
Красноярские ученые раскритиковали систему питания космонавтов НАСА
Ученые Института биофизики Красноярского научного центра СО РАН нашли недостатки в диете для дальних полетов космонавтов НАСА.
Обновлено в 01:57
Происшествия
В авиакатастрофе в Шереметьево выжили 37 человек
Напомним, лайнер, названый в честь народного поэта Башкортостана Мустая Карима, направлялся из Москвы в Мурманск.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
Лидер Боливии выразил соболезнования в связи с ЧП с SSJ-100
Президент Боливии Эво Моралес выразил соболезнования в связи с ЧП с самолётом SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево, в результате которого погиб 41 человек.
Обновлено вчера в 22:20
Музыка
Финалиста «Голос. Дети» пригласили в британское шоу
Обновлено в 02:19
Происшествия
Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае
На химзаводе «Азот» в городе Березники в Пермском крае произошел взрыв.
Обновлено в 02:54
Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Музыка
Обстрелы юга Израиля не помешали подготовке Евровидения
Обстрелы юга Израиля из сектора Газа не мешают подготовке международного конкурса «Евровидение», который должен пройти в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.
Обновлено вчера в 09:32
Политика
Помпео подтвердил намерение обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерение встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым и обсудить с ним ситуацию в Венесуэле и невмешательство в нее России.
Обновлено вчера в 09:48
Происшествия
Бастрыкин поручил начать экспертные исследования после авиакатастрофы в «Шереметьеве»
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания в аэропорту «Шереметьево» распорядился незамедлительно начать все необходимые экспертные исследования по факту аварийной посадки и возгорания пассажирского самолета, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 04:18
Гаджеты
Сбербанк запатентовал «умный» холодильник
Известно, что холодильник Сбербанка может следить за состоянием и количеством продуктов, находящихся в нем. Вся информация о продуктах может предаваться на смартфон пользователя.
Обновлено в 04:14
Происшествия
В Шереметьево задержано более 100 рейсов
Обновлено вчера в 16:11
Армия и оружие
Армия Хафтара уничтожила штаб ПНС в Триполи
Ливийская национальная армия, находящаяся под командованием фельдмаршала Халифа Хафтара, уничтожила оперативный штаб правительства национального согласия (ПНС).
Обновлено вчера в 19:19
Экономика
Прибыль Volkswagen за первый квартал выросла почти на 5%
Прибыль немецкого автомобильного концерна Volkswagen за первый квартал 2019 года выросла на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Семьям погибших в Шереметьеве установят пенсии по потере кормильца
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин поручил ПФР установить семьям погибших при пожаре в самолете Москва – Мурманск пенсии по потере кормильца, сообщает сайт ведомства.
Обновлено в 03:23
Общество
Названы регионы РФ с наибольшим потреблением сахара
Росстат назвал регионы России с наибольшим и наименьшим потреблением сахара.
Обновлено в 03:13
Происшествия
В Шереметьево аварийно сел и загорелся Superjet «Аэрофлота». Погиб 41 человек. Главное
Обновлено вчера в 13:13
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием
Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
Пассажирка рейса Москва — Мурманск сдала билет за два дня до вылета
Женщина передумала лететь и сдала уже купленный билет за несколько дней до катастрофы.
Обновлено в 01:53
Футбол
Месси подобрал для «Барселоны» трех игроков на замену
По сообщению Don Balon, Месси хотел бы, чтобы в ближайшее трансферное окно клуб приобрел голкипера, центрального защитника и форварда.
Обновлено в 02:36
Политика
В команде Зеленского настаивают на проведении инаугурации 19 мая
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского не видит препятствий для назначения инаугурации на 19 мая.
Обновлено в 02:49
Происшествия
В СК подтвердили гибель 41 человека при ЧП в Шереметьево
Обновлено вчера в 17:43
Общество
«АкваСиб» подала апелляцию на запрет строительства завода в Култуке
Напомним, работы по строительству завода были приостановлены с 15 марта, а 27 марта Кировский районный суд признал незаконными положительное заключение экологической экспертизы и разрешение на строительство завода.
Обновлено вчера в 23:57
Авто
Suzuki назвала лучших дилеров в России
Помимо оценки лучших дилеров, компания Suzuki ежегодно проводит соревнование по сервису Suzuki Service Leaders, которое длится в течение всего года и определяет дилеров, которые получают высшие оценки по отзывам клиентов, обеспечивают высокий уровень обслуживания, а также максимально эффективно организуют свою деятельность в сфере послепродажного обслуживания.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Россиян призвали отказаться от полетов на Sukhoi Superjet 100
Ситуацию с катастрофой в московском аэропорту Шереметьево, где после жесткой посадки загорелся самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, прокомментировал член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник.
Обновлено в 01:12