Экономика
В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчинРИА Новости 06:25
Смертность мужчин трудоспособного возраста сократилась в России за последние 6 лет примерно на 18%, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
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Минздрав в течение месяца согласует с Росстатом методику расчета потребления алкоголя
Будущее России. Национальные проекты06:04
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 06:59, Ашберн
Политика
Аксенов допустил досрочный запуск поездов на Крымском мосту
Обновлено в 04:52
Футбол
Каррера обратился к болельщикам «Спартака»
Обновлено в 01:49
Происшествия
На станции метро «Невский проспект» распылили газовый баллончик
Из-за распылённого газа вестибюль № 1 станции «Невский проспект» закрыли на вход и выход на 15 минут раньше положенного времени — уже в 22:45.
Обновлено в 05:16
Музыка
Путин поздравил Московскую консерваторию со 150-м выпуском
Президент Росси Владимир Путин поздравил Московскую государственную консерваторию имени П.И.Чайковского с юбилейным 150-м выпуском.
Обновлено в 01:53
Наука
ФБР рассекретило досье на снежного человека
Обновлено 06 июня в 04:14
Политика
Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено в 04:53
Наука
Ученые поняли, почему организм перестает бороться со старением
Изучая образцы тканей генов, отвечающих за противостояние старению, у людей разного возраста, специалисты обнаружили, что к 50-60 годам антивозрастные системы человека перестают работать.
Обновлено в 05:29
Наука
Найден способ понизить артериальное давление
Ранее сообщалось, что ученые нашли способ защитить сердце от болезней.
Обновлено в 05:15
Происшествия
СМИ узнали новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия
СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края
СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Врачи заподозрили у Голунова перелом ребер и сотрясение мозга
Журналист «Медузы» Иван Голунов почувствовал себя плохо в изоляторе временного содержания, сообщил правозащитник Павел Чиков.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Члены ОНК Москвы проверили условия содержания журналиста Голунова
Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы посетили утром в субботу, 8 июня, задержанного корреспондента «Медузы» Ивана Голунова в изоляторе временного содержания Западного административного округа.
Обновлено в 04:36
Происшествия
В Москве убит мастер спорта по греко-римской борьбе
Возбуждено уголовное дело после драки на юго-западе Москвы, в ходе которой был убит мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев.
Обновлено в 05:58
Музыка
Лобода и Киркоров победили на ежегодной премии МУЗ-ТВ
Филипп Киркоров обогнал своего коллегу по сцене Сергея Лазарева в номинации «Лучший исполнитель» в то время, как Светлана Лобода была награждена 3-й раз подряд и победила в категории «Лучшая певица».
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес
Врачи и сын Алибасова рассказали о его состоянии
Врачи справились с ожогом дыхательных путей, которые получил Бари Алибасов, сообщило РИА Новости со ссылкой на НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 06:46
Общество
Солист «На-На» отреагировал на идею о суде после отравления Алибасова
Участник группы "На-На" Владимир Политов заявил, что поддерживает предложение семьи Бари Алибасова, которая намеревается подать в суд на производителя средства для очистки труб.
Обновлено в 02:48
Происшествия
В Москве бандиты на Audi отобрали у прохожих 12 миллионов
В столице банда на иномарке отобрала у прохожих почти 12 миллионов рублей.
Обновлено в 02:56
Футбол
Сарри подпишет с «Ювентусом» трехлетний контракт
Наставник «Челси» Маурицио Сарри подпишет трехлетнее контрактное соглашение с «Ювентусом».
Обновлено в 05:47
Происшествия
Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен
Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.
Обновлено в 06:50
Политика
Зеленский провёл закрытую встречу с журналистами
Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытую встречу с представителями украинских СМИ, сообщает УНИАН.
Обновлено в 04:19
Авто
В Сеть просочились первые изображения Lada Priora Sport
Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 09:42
Музыка
Децл посмертно удостоен награды на премии «МУЗ-ТВ»
Скончавшийся в феврале нынешнего года рэпер Децл удостоен специальной посмертной награды «За вклад в развитие хип-хоп музыки» на премии «МУЗ-ТВ».
Обновлено в 02:32
Футбол
Фонсека расторг контракт с «Шахтером» для перехода в «Рому»
Паулу Фонсека достиг соглашения с донецким «Шахтером» о расторжении контракта. Специалист сможет уже на следующей неделе возглавить «Рому».
Обновлено в 04:00
Политика
Познер отреагировал на задержание журналиста «Медузы»
Телеведущий Владимир Познер прокомментировал «Ридусу» сообщение о задержании в Москве специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в производстве и сбыте наркотиков.
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия
Юноша получил тяжелые травмы, прыгнув с Яхтенного моста в Петербурге
Как сообщало ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, 2 августа 2018 года 33-летний мужчина прыгнул в Финский залив с Яхтенного моста, упал на воду плашмя, отбил внутренние органы и был увезен на «скорой» в тяжелом состоянии.
Обновлено в 06:42
Здоровье
Частая жажда названа симптомом смертельно опасной болезни
Одним из симптомов состояния является сухость во рту. Также человек может слишком много пить при другом виде диабета - несахарном.
Обновлено вчера в 07:25
Музыка
Загитова показала фрагмент нового показательного выступления
Обновлено в 02:23
Интернет
«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»
Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
Обновлено в 04:33