Экономика

В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчинРИА Новости 06:25

Смертность мужчин трудоспособного возраста сократилась в России за последние 6 лет примерно на 18%, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
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Снизилась смертность трудоспособных россиян

Вести.Ru06:43

Минздрав планирует добиться снижения продаж алкоголя в России на 10% к 2024 году

ПРАЙМ06:30

Минздрав хочет снизить продажи алкоголя в РФ на 10%

News.ru06:50

Минздрав в течение месяца согласует с Росстатом методику расчета потребления алкоголя

Будущее России. Национальные проекты06:04

В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин

РИА Новости06:25
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 06:59, Ашберн
Политика

Аксенов допустил досрочный запуск поездов на Крымском мосту

Обновлено в 04:52
Футбол

Каррера обратился к болельщикам «Спартака»

Обновлено в 01:49
Происшествия

На станции метро «Невский проспект» распылили газовый баллончик

Из-за распылённого газа вестибюль № 1 станции «Невский проспект» закрыли на вход и выход на 15 минут раньше положенного времени — уже в 22:45.
Обновлено в 05:16
Музыка

Путин поздравил Московскую консерваторию со 150-м выпуском

Президент Росси Владимир Путин поздравил Московскую государственную консерваторию имени П.И.Чайковского с юбилейным 150-м выпуском.
Обновлено в 01:53
Наука

ФБР рассекретило досье на снежного человека

Обновлено 06 июня в 04:14
Политика

Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено в 04:53
Наука

Ученые поняли, почему организм перестает бороться со старением

Изучая образцы тканей генов, отвечающих за противостояние старению, у людей разного возраста, специалисты обнаружили, что к 50-60 годам антивозрастные системы человека перестают работать.
Обновлено в 05:29
Наука

Найден способ понизить артериальное давление

Ранее сообщалось, что ученые нашли способ защитить сердце от болезней.
Обновлено в 05:15
Происшествия

СМИ узнали новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

Обновлено вчера в 16:02
Происшествия

СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края

СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Врачи заподозрили у Голунова перелом ребер и сотрясение мозга

Журналист «Медузы» Иван Голунов почувствовал себя плохо в изоляторе временного содержания, сообщил правозащитник Павел Чиков.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Члены ОНК Москвы проверили условия содержания журналиста Голунова

Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы посетили утром в субботу, 8 июня, задержанного корреспондента «Медузы» Ивана Голунова в изоляторе временного содержания Западного административного округа.
Обновлено в 04:36
Происшествия

В Москве убит мастер спорта по греко-римской борьбе

Возбуждено уголовное дело после драки на юго-западе Москвы, в ходе которой был убит мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев.
Обновлено в 05:58
Музыка

Лобода и Киркоров победили на ежегодной премии МУЗ-ТВ

Филипп Киркоров обогнал своего коллегу по сцене Сергея Лазарева в номинации «Лучший исполнитель» в то время, как Светлана Лобода была награждена 3-й раз подряд и победила в категории «Лучшая певица».
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес

Врачи и сын Алибасова рассказали о его состоянии

Врачи справились с ожогом дыхательных путей, которые получил Бари Алибасов, сообщило РИА Новости со ссылкой на НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 06:46
Общество

Солист «На-На» отреагировал на идею о суде после отравления Алибасова

Участник группы "На-На" Владимир Политов заявил, что поддерживает предложение семьи Бари Алибасова, которая намеревается подать в суд на производителя средства для очистки труб.
Обновлено в 02:48
Происшествия

В Москве бандиты на Audi отобрали у прохожих 12 миллионов

В столице банда на иномарке отобрала у прохожих почти 12 миллионов рублей.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Массовое отравление произошло во время торжества в Дзержинске

Обновлено в 06:21
Футбол

Сарри подпишет с «Ювентусом» трехлетний контракт

Наставник «Челси» Маурицио Сарри подпишет трехлетнее контрактное соглашение с «Ювентусом».
Обновлено в 05:47
Происшествия

Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен

Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.
Обновлено в 06:50
Политика

Зеленский провёл закрытую встречу с журналистами

Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытую встречу с представителями украинских СМИ, сообщает УНИАН.
Обновлено в 04:19
Авто

В Сеть просочились первые изображения Lada Priora Sport

Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 09:42
Музыка

Децл посмертно удостоен награды на премии «МУЗ-ТВ»

Скончавшийся в феврале нынешнего года рэпер Децл удостоен специальной посмертной награды «За вклад в развитие хип-хоп музыки» на премии «МУЗ-ТВ».
Обновлено в 02:32
Футбол

Фонсека расторг контракт с «Шахтером» для перехода в «Рому»

Паулу Фонсека достиг соглашения с донецким «Шахтером» о расторжении контракта. Специалист сможет уже на следующей неделе возглавить «Рому».
Обновлено в 04:00
Политика

Познер отреагировал на задержание журналиста «Медузы»

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал «Ридусу» сообщение о задержании в Москве специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в производстве и сбыте наркотиков.
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия

Юноша получил тяжелые травмы, прыгнув с Яхтенного моста в Петербурге

Как сообщало ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, 2 августа 2018 года 33-летний мужчина прыгнул в Финский залив с Яхтенного моста, упал на воду плашмя, отбил внутренние органы и был увезен на «скорой» в тяжелом состоянии.
Обновлено в 06:42
Здоровье

Частая жажда названа симптомом смертельно опасной болезни

Одним из симптомов состояния является сухость во рту. Также человек может слишком много пить при другом виде диабета - несахарном.
Обновлено вчера в 07:25
Музыка

Загитова показала фрагмент нового показательного выступления

Обновлено в 02:23
Интернет

«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»

Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
Обновлено в 04:33
Происшествия

У суда задержали проводивших пикеты в поддержку Голунова журналистов

Обновлено в 04:38
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