Экономика

В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчинРИА Новости 06:25

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин

Смертность мужчин трудоспособного возраста сократилась в России за последние 6 лет примерно на 18%, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
РИА Новости06:25

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Смертность среди мужчин снижается, заявили в Минздраве

Московский Комсомолец07:02

Минздрав хочет снизить продажи алкоголя в РФ на 10%

News.ru06:50

Снизилась смертность трудоспособных россиян

Вести.Ru06:43

Минздрав планирует добиться снижения продаж алкоголя в России на 10% к 2024 году

ПРАЙМ06:30

Россияне стали в два раза меньше пить

Телеканал 360°06:55

В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин

РИА Новости06:25

Минздрав заставит россиян к 2024 году курить меньше на 24%

ФАН07:43
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Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Обновлено в 06:30
Происшествия

Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке сбыть наркотики

Обновлено в 05:36
Происшествия

В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе

Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
Обновлено в 07:07
Происшествия

Журналиста Голунова госпитализировали

Журналиста "Медузы" Ивана Голунова госпитализировали, передает ТАСС со ссылкой на главного редактора "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Пожар в колонии в Свердловской области ликвидирован

Обновлено в 06:07
Транспорт

В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны

Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.
Обновлено в 00:30
Происшествия

Журналиста Голунова госпитализировали

Журналиста "Медузы" Ивана Голунова госпитализировали, передает ТАСС со ссылкой на главного редактора "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие

Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля

Появилось видео того, как крейсер ВМС Соединённых Штатов Chancellorsville пересёк курс российскому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Политика

Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено в 04:53
Политика

Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сцены

Обновлено вчера в 11:42
Футбол

Главный тренер Черногории уволен после отказа выйти на матч с Косово

Сербский специалист Любиша Тумбакович уволен с поста главного тренера сборной Черногории по футболу после инцидента на отборочном матче чемпионата Европы 2020 года против сборной Косово, сообщается на официальном сайте Футбольного союза Черногории.
Обновлено в 04:30
Политика

Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста Голунова

Советник российского лидера Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Венедиктов и Муратов поручились за Голунова

Издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов привезли в канцелярию Никулинского суда поручительства за Ивана Голунова.
Обновлено в 06:18
Авто

Опубликован топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России

Обновлено в 07:23
Авто

Ravon анонсировал новую бюджетную модель

Узбекский производитель GM Uzbekistan планирует выпустить новую бюджетную модель под брендом Ravon, способную стать прямым конкурентом российским «Ладам».
Обновлено в 05:52
Футбол

Зинченко поцеловал украинскую журналистку после победы над Сербией

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поцеловал журналистку после победы над национальной командой Сербии в матче отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 05:21
Политика

Зеленский убедился в правильности решения распустить Раду

Президент Украины Владимир Зеленский убедился в правильности решения о роспуске Рады, поскольку депутаты продолжают "заниматься кнопкодавством" и "прогуливать".
Обновлено в 03:15
Космос

Опубликован список самых опасных астероидов для Земли

Европейское космическое агентство составило список всех потенциально опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей.
Обновлено вчера в 11:52
Происшествия

Течение выбросило мертвых рыб на берег Финского залива

В Финском заливе массово гибнет рыба.
Обновлено в 06:01
Спорт

Японский фигурист Уно проведет летний сбор под руководством Тутберидзе

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане японец Сёма Уно проведет летний тренировочный сбор под руководством российского тренера Этери Тутберидзе.
Обновлено вчера в 16:29
Культура

В Германии продали картину Кандинского за 2,5 миллиона евро

Обновлено в 05:46
Происшествия

Опубликовано видео с места жесткой посадки самолета на Кубани

Обновлено в 06:58
Происшествия

Неймар прибыл в полицию в инвалидном кресле

Обновлено в 03:57
Культура

Музыка объединяет: сегодня пройдет премия МУЗ-ТВ в прямом эфире

Обновлено вчера в 09:17
Здоровье

Обед для огорода. Как правильно подкармливать растения в июне

Капусту и кабачки, томаты и огурцы подкармливаем разведённым в воде навозом.
Обновлено вчера в 17:34
Экономика

Минтруд: падение рождаемости в России связано с низкими доходами семей

Негативная тенденция в большей степени обусловлена низкими доходами семей, чем сокращением числа женщин детородного возраста.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес

Юлию Михалкову раскритиковали за неспортивный вид на тренировке

Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес

Семья Алибасова подаст в суд на производителя средства «Крот»

Обновлено вчера в 09:39
Спорт

Медведева рассказала об угрозах в ее адрес во время турне по Японии

Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 07:23
Политика

МИД прокомментировал слушания по делу Украины против России

МИД РФ прокомментировал прошедшие в Международном суде ООН в Гааге слушания по делу Украины против России.
Обновлено в 07:44
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