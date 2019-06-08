Экономика
В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчинРИА Новости 06:25
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Смертность мужчин трудоспособного возраста сократилась в России за последние 6 лет примерно на 18%, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.РИА Новости06:25
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Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе
Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Журналиста Голунова госпитализировали
Журналиста "Медузы" Ивана Голунова госпитализировали, передает ТАСС со ссылкой на главного редактора "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Пожар в колонии в Свердловской области ликвидирован
Обновлено в 06:07
Транспорт
В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны
Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Журналиста Голунова госпитализировали
Журналиста "Медузы" Ивана Голунова госпитализировали, передает ТАСС со ссылкой на главного редактора "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Появилось видео того, как крейсер ВМС Соединённых Штатов Chancellorsville пересёк курс российскому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено в 04:53
Политика
Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сцены
Обновлено вчера в 11:42
Футбол
Главный тренер Черногории уволен после отказа выйти на матч с Косово
Сербский специалист Любиша Тумбакович уволен с поста главного тренера сборной Черногории по футболу после инцидента на отборочном матче чемпионата Европы 2020 года против сборной Косово, сообщается на официальном сайте Футбольного союза Черногории.
Обновлено в 04:30
Политика
Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста Голунова
Советник российского лидера Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Венедиктов и Муратов поручились за Голунова
Издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов привезли в канцелярию Никулинского суда поручительства за Ивана Голунова.
Обновлено в 06:18
Авто
Опубликован топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России
Обновлено в 07:23
Авто
Ravon анонсировал новую бюджетную модель
Узбекский производитель GM Uzbekistan планирует выпустить новую бюджетную модель под брендом Ravon, способную стать прямым конкурентом российским «Ладам».
Обновлено в 05:52
Футбол
Зинченко поцеловал украинскую журналистку после победы над Сербией
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поцеловал журналистку после победы над национальной командой Сербии в матче отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 05:21
Политика
Зеленский убедился в правильности решения распустить Раду
Президент Украины Владимир Зеленский убедился в правильности решения о роспуске Рады, поскольку депутаты продолжают "заниматься кнопкодавством" и "прогуливать".
Обновлено в 03:15
Космос
Опубликован список самых опасных астероидов для Земли
Европейское космическое агентство составило список всех потенциально опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей.
Обновлено вчера в 11:52
Происшествия
Течение выбросило мертвых рыб на берег Финского залива
В Финском заливе массово гибнет рыба.
Обновлено в 06:01
Спорт
Японский фигурист Уно проведет летний сбор под руководством Тутберидзе
Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане японец Сёма Уно проведет летний тренировочный сбор под руководством российского тренера Этери Тутберидзе.
Обновлено вчера в 16:29
Культура
В Германии продали картину Кандинского за 2,5 миллиона евро
Обновлено в 05:46
Происшествия
Неймар прибыл в полицию в инвалидном кресле
Обновлено в 03:57
Культура
Музыка объединяет: сегодня пройдет премия МУЗ-ТВ в прямом эфире
Обновлено вчера в 09:17
Здоровье
Обед для огорода. Как правильно подкармливать растения в июне
Капусту и кабачки, томаты и огурцы подкармливаем разведённым в воде навозом.
Обновлено вчера в 17:34
Экономика
Минтруд: падение рождаемости в России связано с низкими доходами семей
Негативная тенденция в большей степени обусловлена низкими доходами семей, чем сокращением числа женщин детородного возраста.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя средства «Крот»
Обновлено вчера в 09:39
Спорт
Медведева рассказала об угрозах в ее адрес во время турне по Японии
Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 07:23
Политика
МИД прокомментировал слушания по делу Украины против России
МИД РФ прокомментировал прошедшие в Международном суде ООН в Гааге слушания по делу Украины против России.
Обновлено в 07:44