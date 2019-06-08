В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчинРИА Новости 06:25

Смертность мужчин трудоспособного возраста сократилась в России за последние 6 лет примерно на 18%, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

с чего всё началось

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин

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