Экономика
В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчинРИА Новости 06:25
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Смертность мужчин трудоспособного возраста сократилась в России за последние 6 лет примерно на 18%, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.РИА Новости06:25
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:05, Ашберн
Общество
МЧС предупредило о идущей на Москву грозе
ГУ МЧС по Москве предупредило, что дождь с грозой ожидаются вечером 8 июня в столице, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:59
Футбол
«Челси» согласился отпустить Сарри в «Ювентус»
Руководство «Челси» приняло решение отпустить главного тренера команды Маурицио Сарри в «Ювентус».
Обновлено в 02:52
Происшествия
Журналиста Голунова отправили в больницу
Журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили в 71-ю городскую больницу, сообщил "Интерфаксу" в субботу председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.
Обновлено в 07:45
Политика
Додон выдвинул кандидатуру Майи Санду на пост премьер-министра
Президент Молдавии Игорь Додон принял решение выдвинуть на пост премьер-министра страны кандидатуру лидера Партии действия и солидарности Майи Санду.
Обновлено в 10:30
Происшествия
СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края
СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:38
Наука
Медики назвали простой способ понизить артериальное давление
Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Журналисту «Медузы» Голунову предъявили обвинение
Журналисту «Медузы» Ивану Голунову, ранее задержанному в Москве, официально предъявлено обвинение.
Обновлено в 05:33
Игры
Опубликован возможный постер игры от FromSoftware и Джорджа Мартина
Возможный промо-постер Elden Ring — игры, созданной FromSoftware при участии автора «Игры престолов» Джорджа Мартина, — появился в Сети.
Обновлено в 07:30
Политика
Рогозин отказался устроить Илона Маска в «Роскосмос»
Рогозин не собирается приглашать Маска на работу в «Роскосмос» для создания многоразовых ракет.
Обновлено в 09:19
Политика
Владимир Путин снял Андрея Назарова с должности прокурора Башкирии
Назаров, руководивший прокуратурой республики шесть лет, продолжит карьеру в Курганской области на той же должности.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Вице-премьер Борисов заявил, что претензий к SSJ-100 нет
Причиной крушения российского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево, при котором погиб 41 человек, не была техническая неисправность лайнера – он был в исправном состоянии, об этом рассказал заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Агроном погиб от удара лопастью вертолета на Кубани
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Семья Бари Алибасова подает в суд на производителя средства «Крот»
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
Юноша получил тяжелые травмы, прыгнув с Яхтенного моста в Петербурге
Как сообщало ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, 2 августа 2018 года 33-летний мужчина прыгнул в Финский залив с Яхтенного моста, упал на воду плашмя, отбил внутренние органы и был увезен на «скорой» в тяжелом состоянии.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес
Решетова переживает, что поправилась за время беременности
Решетова сообщила, что к тому моменту поправилась на 6-7 килограммов. Также она поставила смайлик «хрюшки», намекая на лишний вес.
Обновлено вчера в 10:59
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.
Обновлено в 08:27
Футбол
Гризманн заявил, что знает, в каком клубе продолжит карьеру
Французский нападающий Антуан Гризманн, объявивший о своём уходе из мадридского «Атлетико», заявил, что уже знает, в каком клубе продолжит карьеру.
Обновлено в 10:13
Общество
День рождения Елизаветы II отметили военным парадом
Военный парад по случаю 93-го дня рождения королевы состоялся на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.
Обновлено в 09:30
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары
В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ против «жёлтых жилетов» в Монпелье
Полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов» во французском городе Монпелье.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие
Стало известно об отступлении российских военных в Сирии
Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
Общественный совет при МВД взял дело Голунова под особый контроль
Общественный совет при МВД РФ взял на особый контроль ситуацию с задержанием журналиста Ивана Голунова, сообщил "Интерфаксу" глава совета, адвокат Анатолий Кучерена.
Обновлено в 09:29
Общество
Проректор РАНХиГС назвал российских учителей в школах серой массой неудачников
Проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) при президенте РФ Иван Федотов назвал школьных учителей неудачниками.
Обновлено в 09:02
Политика
Пушков оценил выдвинутые «Нафтогазом» требования к России
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал требования в адрес России, которые касаются переговоров по поставкам газа на Украину, выдвинутые главой украинского "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено вчера в 20:33