Экономика

В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчинРИА Новости 06:25

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Читать в источнике
с чего всё началось

В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин

Смертность мужчин трудоспособного возраста сократилась в России за последние 6 лет примерно на 18%, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
РИА Новости06:25

Подробнее о событии

В Минздраве рассказали о снижении смерности мужчин

Газета.Ru09:14

Снизилась смертность трудоспособных россиян

Вести.Ru06:43

Смертность среди мужчин снижается, заявили в Минздраве

Московский Комсомолец07:02

Россияне стали в два раза меньше пить

Телеканал 360°06:55

В Минздраве сообщили о снижении смертности мужчин трудоспособного возраста

ТАСС09:07

Минздрав хочет снизить продажи алкоголя в РФ на 10%

News.ru06:50

В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин

РИА Новости06:25
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:05, Ашберн
Происшествия

Сын Алибасова рассказал, почему отец выпил средство для труб

Обновлено в 09:58
Общество

МЧС предупредило о идущей на Москву грозе

ГУ МЧС по Москве предупредило, что дождь с грозой ожидаются вечером 8 июня в столице, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:59
Футбол

«Челси» согласился отпустить Сарри в «Ювентус»

Руководство «Челси» приняло решение отпустить главного тренера команды Маурицио Сарри в «Ювентус».
Обновлено в 02:52
Происшествия

Журналиста Голунова отправили в больницу

Журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили в 71-ю городскую больницу, сообщил "Интерфаксу" в субботу председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.
Обновлено в 07:45
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта

Обновлено в 10:13
Политика

Додон выдвинул кандидатуру Майи Санду на пост премьер-министра

Президент Молдавии Игорь Додон принял решение выдвинуть на пост премьер-министра страны кандидатуру лидера Партии действия и солидарности Майи Санду.
Обновлено в 10:30
Происшествия

СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края

СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:38
Наука

Медики назвали простой способ понизить артериальное давление

Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Политика

Вакарчук заявил, что шоумен Сергей Притула идет в Раду с его партией

Обновлено в 04:19
Происшествия

Журналисту «Медузы» Голунову предъявили обвинение

Журналисту «Медузы» Ивану Голунову, ранее задержанному в Москве, официально предъявлено обвинение.
Обновлено в 05:33
Игры

Опубликован возможный постер игры от FromSoftware и Джорджа Мартина

Возможный промо-постер Elden Ring — игры, созданной FromSoftware при участии автора «Игры престолов» Джорджа Мартина, — появился в Сети.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Аэропорт на Гоа закрыт из-за инцидента с истребителем МиГ-29К

Обновлено в 06:01
Политика

Рогозин отказался устроить Илона Маска в «Роскосмос»

Рогозин не собирается приглашать Маска на работу в «Роскосмос» для создания многоразовых ракет.
Обновлено в 09:19
Политика

Владимир Путин снял Андрея Назарова с должности прокурора Башкирии

Назаров, руководивший прокуратурой республики шесть лет, продолжит карьеру в Курганской области на той же должности.
Обновлено в 02:14
Происшествия

Вице-премьер Борисов заявил, что претензий к SSJ-100 нет

Причиной крушения российского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево, при котором погиб 41 человек, не была техническая неисправность лайнера – он был в исправном состоянии, об этом рассказал заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Агроном погиб от удара лопастью вертолета на Кубани

Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес

Семья Бари Алибасова подает в суд на производителя средства «Крот»

Обновлено вчера в 11:17
Происшествия

Юноша получил тяжелые травмы, прыгнув с Яхтенного моста в Петербурге

Как сообщало ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, 2 августа 2018 года 33-летний мужчина прыгнул в Финский залив с Яхтенного моста, упал на воду плашмя, отбил внутренние органы и был увезен на «скорой» в тяжелом состоянии.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес

Решетова переживает, что поправилась за время беременности

Решетова сообщила, что к тому моменту поправилась на 6-7 килограммов. Также она поставила смайлик «хрюшки», намекая на лишний вес.
Обновлено вчера в 10:59
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.
Обновлено в 08:27
Футбол

Гризманн заявил, что знает, в каком клубе продолжит карьеру

Французский нападающий Антуан Гризманн, объявивший о своём уходе из мадридского «Атлетико», заявил, что уже знает, в каком клубе продолжит карьеру.
Обновлено в 10:13
Общество

День рождения Елизаветы II отметили военным парадом

Военный парад по случаю 93-го дня рождения королевы состоялся на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.
Обновлено в 09:30
Теннис

Тим обыграл Джоковича и сыграет с Надалем в финале Roland Garros

Обновлено в 10:04
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Обновлено в 04:46
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ против «жёлтых жилетов» в Монпелье

Полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов» во французском городе Монпелье.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие

Стало известно об отступлении российских военных в Сирии

Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия

Общественный совет при МВД взял дело Голунова под особый контроль

Общественный совет при МВД РФ взял на особый контроль ситуацию с задержанием журналиста Ивана Голунова, сообщил "Интерфаксу" глава совета, адвокат Анатолий Кучерена.
Обновлено в 09:29
Общество

Проректор РАНХиГС назвал российских учителей в школах серой массой неудачников

Проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) при президенте РФ Иван Федотов назвал школьных учителей неудачниками.
Обновлено в 09:02
Политика

Пушков оценил выдвинутые «Нафтогазом» требования к России

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал требования в адрес России, которые касаются переговоров по поставкам газа на Украину, выдвинутые главой украинского "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено вчера в 20:33
Происшествия

Массовое отравление произошло во время торжества в Дзержинске

Обновлено в 06:21
Как работают Яндекс.Новости?
ПМЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное