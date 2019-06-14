Общество
В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детяхRT на русском 04:39
Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн оценил слова телеведущей Елены Малышевой, которая в эфире программы назвала больных аутизмом детей «кретинами» и «идиотами».
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Одно и то же слово можно использовать в разном контексте... Бытует мнение, что это оскорбительное слово. На самом деле такие термины медицинские есть, только они используются не в таком уничижительном смысле, а в степени умственной отсталости.
— Евгений Брюн, психиатрLenta.ru 06:24
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"Это позорище просто!": Собчак напала на Малышеву после эфира о "детях-кретинах"
Комсомольская правда05:40
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 06:47, Ашберн
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