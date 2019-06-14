Общество

В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детяхRT на русском 04:39

Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн оценил слова телеведущей Елены Малышевой, которая в эфире программы назвала больных аутизмом детей «кретинами» и «идиотами».
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Евгений Брюн
Одно и то же слово можно использовать в разном контексте... Бытует мнение, что это оскорбительное слово. На самом деле такие термины медицинские есть, только они используются не в таком уничижительном смысле, а в степени умственной отсталости.
— Евгений Брюн, психиатрLenta.ru 06:24

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В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях

RT на русском04:39

В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о детях-кретинах

РИА Новости05:09

Не надо «делать вид, как страусы». «Идиоты» и «кретины» Малышевой не смутили врачей-психиатров

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Елена Малышева
Российская ведущая
Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор. Руководительница и ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих в эфир на «Первом канале».
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