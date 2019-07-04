Политика

В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7XТАСС 08:46

Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
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с чего всё началось
Ранее 4 июля РБК сообщило
, что глава Минздрава Вероника Скворцова попросила правительство купить для ФМБА Falcon 7X, издание сослалось на копию обращения министра.
Интерфакс08:37

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