Политика
В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7XТАСС 08:46
Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
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с чего всё началось
Ранее 4 июля РБК сообщило, что глава Минздрава Вероника Скворцова попросила правительство купить для ФМБА Falcon 7X, издание сослалось на копию обращения министра.Интерфакс08:37
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