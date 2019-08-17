Общество
Минздрав предложил штрафовать за курение в рабочее времяКомсомольская правда 17 августа в 12:02
Министерство здравоохранения России предложило бороться с курением через систему премирования и наложения штрафов на работников. Соответствующая инициатива содержится в программе ведомства "Укрепление здоровья работающих".
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с чего всё началось
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).РБК17 августа в 11:08
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