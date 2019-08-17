с чего всё началось

Министерство здравоохранения России предложило бороться с курением через систему премирования и наложения штрафов на работников. Соответствующая инициатива содержится в программе ведомства "Укрепление здоровья работающих".

Минздрав предложил штрафовать за курение в рабочее время

Политика Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова Премьер-министр России Дмитрий Мдведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова в связи с «утратой доверия».

Экономика «Лукойл» завершил программу buy back "Лукойл" завершил программу обратного выкупа акций (buy back), объявленную 30 августа 2018 года.

Общество Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Футбол Балотелли рассказал о реакции матери на его переход в «Брешию» Новичок «Брешии» нападающий Марио Балотелли рассказал, как отреагировала его мама на то, что он подписал контракт с итальянской командой.

Футбол Футболисты «Спартака» обыграли ЦСКА в чемпионате России "Спартак" переиграл ЦСКА в московском дерби благодаря дублю французского защитника Самуэля Жиго.

Армия и оружие Британские истребители перехватили российские Су-30 над Балтикой Британские истребители Typhoon поднялись в воздух для перехвата двух российских самолетов Су-30.

Происшествия Российскую девочку затянуло в трубу бассейна в Турции В Турции впала в кому 12-летняя девочка из России, она захлебнулась в бассейне одного из отелей.

Происшествия Россиян предупредили о новом способе кражи денег с банковских карт Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт — имитируя звонок от службы безопасности, они используют робота, пишет газета «Известия».

Происшествия Двое украинских моряков умерли от метилового спирта на Кубани Двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту Краснодарского края.

Футбол ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Серджи Гомеса 27-летним футболистом заинтересовался ЦСКА. Сообщается, что армейцы намерены арендовать игрока с правом выкупа.

Футбол Сульшер поддержал Погба после незабитого французом пенальти Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер после ничьей с «Вулверхэмптоном» (1:1) в матче 2-го тура АПЛ прокомментировал тот факт, что полузащитник команды Поль Погба не забил пенальти.

Хоккей Эмиль Гарипов пропустит турнир в Риге Голкипер казанского «Ак Барса» Эмиль Гарипов не примет участия на турнире «Кубка латвийских железных дорог», который пройдет в Риге с 20 по 25 августа.

Финансы Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,62-1,26% Индекс Мосбиржи вырос на 1,26% - до 2684,09 пункта, индекс РТС увеличился на 0,62%, до 1247,53 пункта, следует из данных торгов.

Политика Украина собирается покупать газ у Румынии «Ожидается, что уже 1 января 2020 года будет создана постоянная мощность для импорта из Румынии объемом 1,5 млрд кубометров газа в год» - говорится в сообщении «Укртрансгаза».

Армия и оружие В МИД России оценили испытание США запрещённой ДРСМД ракеты Заместитель главы МИД России Сергей Рябков прокомментировал испытание США крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Технологии Ученые выяснили, как смартфоны влияют на работу мозга Использование мобильного телефона для отвлечения от какой-то сложной умственной задачи приводит к тому, что мозг на самом деле не "перезагружается", а еще больше утомляется.

Экономика Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Общество Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России Среди самых шумных городов России оказались города из Кемеровской и Московской областей. Это следует из данных портала Domofond.ru.

Происшествия Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.

Общество Все школы до 1 сентября получат рекомендации по пользованию телефонами Во все школы в регионах России до начала учебного года (до 1 сентября) направят методические рекомендации по пользованию мобильных телефонов во время учебного процесса, сообщили в Роспотребнадзоре.

Космос Близкая к Земле экзопланета оказалась безжизненной пустыней 100-часовые наблюдения на телескопе NASA «Spitzer» за относительно близкой к Земле экзопланетой, проживающей на орбите красного карлика, не выявили у нее никаких признаков наличия атмосферы.

Культура Apple потратила более $6 млрд на производство своих шоу и фильмов «Apple выделила более 6 миллиардов долларов на оригинальные шоу и фильмы в преддверии запуска своего нового сервиса потокового видео, огромный бюджет, нацеленный на то, чтобы догнать Netflix, Disney и HBO, принадлежащее AT & T», — отмечает издание.

Политика Трамп подтвердил, что хочет купить Гренландию Президент США Дональд Трамп подтвердил, что действительно «обсуждал возможность» покупки Гренландии, но это не является его главным приоритетом, 18 августа передает агентство Reuters.