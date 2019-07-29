Здоровье
В Минздраве предложили премировать врачей за выявление ракаRT на русском 04:58
Министерство здравоохранения России предложило выделять из федерального бюджета дополнительные премии врачам за выявление онкологических заболеваний у пациентов в ходе диспансеризации или профосмотра.
Читать в источнике
Оценить33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 17:51, Вашингтон
Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой» на восемь лет
Обновлено в 15:00
Армия и оружие
Генштаб обвинил США в подготовке диверсионных групп боевиков в Сирии
Задачами подготовленных США боевиков являются уничтожение нефтегазовой инфраструктуры и теракты против правительственных войск Сирии.
Обновлено в 06:26
Политика
Трамп собрался вывести войска из Афганистана до выборов 2020 года
Президент США Дональд Трамп намерен вывести американские войска из Афганистана до выборов главы государства в 2020 году.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Заведено первое уголовное дело после митинга 27 июля
Следственный комитет завел уголовное дело против участника несогласованного митинга за честные выборы в Мосгордуму 27 июля.
Обновлено в 09:43
Происшествия
В Москве закрыли клинику, где экономист под видом врача делал аборты
Росздравнадзор закрыл клинику в Москве, где экономист, представлявшийся врачом и использовавший УЗИ для вида, делал пациентам аборты на поздних сроках беременности, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 08:29
Кино
Шоураннер «Ведьмака» о подборе актеров: «Польская культура не привязана к „белой коже“»
Во время кастинга на роли в «Ведьмаке» от Netflix создатели сериала не обращали внимания на цвет кожи актеров.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Божена Рынска подтянула овал лица
Рынска обратилась к проверенному специалисту и осталась вполне довольна результатом.
Обновлено в 14:00
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес
Чурикову выпишут из больницы в ближайшие дни
Актриса упала со сцены 18 июля Врачи могут уже через день или два выписать актрису Инну Чурикову из НИИ имени Склифосовского, куда она попала 18 июля после падения со сцены.
Обновлено в 05:07
Авто
Volvo отзывает 4,5 тыс. автомобилей в России
Компания Volvo отзывает из-за возможного возгорания в моторном отсеке 4473 автомобиля Volvo XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90 и V90 Cross Country.
Обновлено в 05:52
Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Политика
Против Порошенко завели еще одно уголовное дело
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило новое уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 16:26
Политика
В Грузии проведут митинг за восстановление отношений с Россией
Организаторы митинга ожидают, что в нём поучаствуют до 30 тыс. человек.
Обновлено вчера в 06:22
Футбол
Куртуа из-за травмы может пропустить начало сезона Примеры
Куртуа может пропустить стартовые туры чемпионата Испании. В первом матче Примеры «Реал» 17 августа встретится с «Сельтой».
Обновлено в 13:06
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Обновлено 27 июля в 20:08
Технологии
OneWeb не пускают на российскую орбиту
Заменить OneWeb для российских пользователей должна отечественная спутниковая система, которая пока не привлекла инвесторов.
Обновлено вчера в 18:18
Экономика
Суд постановил признать банкротом медиахолдинг «Эксперт»
Прежде Транскапиталбанк уже выиграл у медиахолдинга два суда – на 20 млн и 15 млн руб.
Обновлено в 15:12
Политика
В партии Зеленского назвали будущего спикера Рады
Будущий народный депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, кто станет спикером Верховной рады Украины IX созыва.
Обновлено в 16:15
Здоровье
5 неэффективных и устаревших лекарств назвали медики
Что касается анальгина, медики предупреждают, что лекарство может спровоцировать анафилактический шок.
Обновлено в 11:17
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено в 14:24
Общество
В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий
В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 00:00
Политика
Трампа призвали ввести новые санкции против России
Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
Обновлено в 15:16
Футбол
«Рубин» одержал победу над «Ахматом» в матче РПЛ
Обновлено в 15:06
Политика
Команда Зеленского создаст телеканал на русском языке
Глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о планах команды президента Украины Владимира Зеленского по созданию русскоязычного телеканала.
Обновлено в 13:20
Происшествия
В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком
Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11
Экономика
Росстат зафиксировал рост уровня бедности
Росстат зафиксировал рост уровня бедности. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 млн человек.
Обновлено в 13:27
Кино
Студия Disney установила новый мировой рекорд по кассовым сборам
Самой прибыльной лентой стали "Мстители: Финал", неделю назад установившие мировой рекорд кассовых сборов (2,7892 миллиарда долларов) и обошедшие приключенческую фантастику Джеймса Кэмерона "Аватар".
Обновлено в 10:21
Армия и оружие
В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения
Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.
Обновлено в 07:44
Авто
ГАЗ готовит новую низкопольную модель городского микроавтобуса
Горьковский автомобильный завод начал работу над новым микроавтобусом.
Обновлено в 09:58
Футбол
Воспитанник «Локомотива» Карапузов может перейти в «Валенсию»
Скорее всего, ближайший сезон игрок проведет в молодежной команде «Валенсии». Карапузов – воспитанник «Локомотива».
Обновлено в 15:19