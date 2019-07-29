Здоровье

В Минздраве предложили премировать врачей за выявление ракаRT на русском 04:58

Министерство здравоохранения России предложило выделять из федерального бюджета дополнительные премии врачам за выявление онкологических заболеваний у пациентов в ходе диспансеризации или профосмотра.
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«Причудливые формы стимулирования». Онищенко — о предложение Минздрава премировать за диагностику рака

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В Минздраве предложили премировать врачей за выявление рака

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Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака

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Минздрав предложил премировать врачей за выявление рака при диспансеризации

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Rambler News Service04:18

Минздрав предлагает премировать врачей за выявление рака при диспансеризации

ТАСС03:55
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