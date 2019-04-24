В Минздраве посоветовали не переедать на ПасхуRT на русском вчера в 00:45

В Минздраве посоветовали не переедать на Пасху

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Происшествия В Уфе у экс-полицейского изъяли имущество на 34 млн рублей Как сообщила прокуратура республики, также ему пришлось заплатить 13 млн рублей за счет стоимости имущества, которое он успел продать, и двух квартир в Евпатории, на которые он не оформил собственность после покупки.

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Политика Путин назвал разговор с Ким Чен Ыном обстоятельным Президент России Владимир Путин прокомментировал состоявшийся с северокорейским лидером Ким Чен Ыном диалог тет-а-тет.

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Общество Похолодание придет в Москву на Пасху Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".

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