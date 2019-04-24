Здоровье
В Минздраве посоветовали не переедать на ПасхуRT на русском вчера в 00:45
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Политика
Из-за России Украина потребовала экстренное заседание Совбеза ООН
Украинская сторона обратилась в Совбез ООН с просьбой о проведении экстренного заседания из-за решения России упростить получение гражданства для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 01:10
Технологии
Visa представила технологию оплаты с помощью биометрических данных
Международная платежная система Visa представила технологию оплаты с помощью биометрических данных.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Пассажирка умерла на телетрапе во Внуково
В столичном аэропорту Внуково 55-летняя пассажирка рейса Бангкок–Москва умерла на телетрапе после выхода из самолета.
Обновлено в 03:53
Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Рада приняла закон об исключительности украинского языка в стране
Верховная рада приняла закон об украинским языке, по которому его использование становится обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.
Обновлено в 04:23
Политика
Захарова напомнила Волкеру о высказываниях Зеленского про Донбасс
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к спецпредставителю Госдепартамента США Курту Волкеру, напомнив о предвыборных заявлениях избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия
В Уфе у экс-полицейского изъяли имущество на 34 млн рублей
Как сообщила прокуратура республики, также ему пришлось заплатить 13 млн рублей за счет стоимости имущества, которое он успел продать, и двух квартир в Евпатории, на которые он не оформил собственность после покупки.
Обновлено в 01:44
Транспорт
В центре Петербурга ограничат парковку из-за парада Победы
Обновлено в 03:14
Авто
Продажи автомобилей премиального сегмента в России выросли на 9%
В 1 квартале 2019 года в России было продано 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей – на 9,2% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:24
Политика
Путин назвал разговор с Ким Чен Ыном обстоятельным
Президент России Владимир Путин прокомментировал состоявшийся с северокорейским лидером Ким Чен Ыном диалог тет-а-тет.
Обновлено в 02:12
Авто
Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ
Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено вчера в 06:32
Экономика
Китайская CNODC получает 10% в проекте «Арктик СПГ 2» «НОВАТЭКа»
"НОВАТЭК" и 100% дочернее общество CNPC Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC) подписали обязывающее соглашение об условиях вхождения в проект "Арктик СПГ 2". Соглашение предусматривает приобретение CNODC 10% доли участия в проекте.
Обновлено в 04:47
Общество
Похолодание придет в Москву на Пасху
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено вчера в 06:50
Политика
Египет продлил режим ЧП в стране на три месяца
Власти Египта продлили на три месяца режим чрезвычайного положения в стране.
Обновлено в 04:22
Политика
«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ
Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Обновлено вчера в 18:53
Транспорт
ГИБДД усложнит получение водительских прав
Помимо практической части сдачи экзамена на водительские права, ГИБДД решила внести изменения и в «теорию».
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
Венесуэла намерена продолжить сотрудничество с Россией в сфере ВТС
Венесуэла продолжит сотрудничество с РФ в сфере ВТС, заявил журналистам старший генерал, генеральный секретарь совета обороны нации Венесуэлы Паскуалиано Ангиолилло Фернандес.
Обновлено в 04:48
Транспорт
В метрополитене Екатеринбурга поднимут стоимость проезда
В Екатеринбургском метрополитене всё же повышают стоимость проезда до 32 рублей.
Обновлено в 03:15
Космос
Луна наблюдает за Землей – в мире снова обсуждают популярную гипотезу
Уже более полувека назад специалистом NASA Гордоном Макдональдом была обнародована теория, согласно которой спутник Земли рассматривался как полый объект.
Обновлено 23 апреля в 23:00
Политика
Кабмин проведет переговоры с Белоруссией о качестве российской нефти
Российский кабмин проведет совещание с белорусской стороной в четверг. Темой встречи станет вопрос о качестве нефти из России.
Обновлено в 04:02
Политика
Заместитель генерального прокурора Украины подал в отставку
Новый глава Украины пообещал сменить команду президента Петра Порошенко, в том числе генерального прокурора Юрия Луценко.
Обновлено в 03:14
Происшествия
В отношении Александра Ландо возбуждено уголовное дело о мошенничестве
Во вторник, 23 апреля, в отношении недавно покинувшего пост председателя Общественной палаты Александра Ландо возбуждено головное дело.
Обновлено вчера в 23:23
Шоу-бизнес
Гражданский муж Яны Поплавской трогательно поздравил ее с годовщиной
Радиоведущий разместил в аккаунте в соцсети Instagram поздравительный пост, в котором признался Яне Поплавской в любви.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Россиянина в США обвинили в домогательствах в самолете
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Здоровье
В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в ДТП
Обновлено в 04:09
Происшествия
Силовики в Ингушетии пришли с обысками к братьям Погоровым
Обыски ведутся в домах сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова и двух его братьев, сообщил источник "Кавказского узла".
Обновлено в 03:00
Политика
Шойгу отметил «беспрецедентно высокий уровень» отношений России и КНР
Российский министр Сергей Шойгу отметил беспрецедентно высокий уровень российско-китайских отношений.
Обновлено в 04:31