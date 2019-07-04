Наука

В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктахRT на русском 04:06

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
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Назван препятствующий раку и диабету популярный напиток

Российская газета00:20

Ученые назвали препятствующий риску развития рака и диабета продукт

РБК03:16

Назван напиток, препятствующий развитию рака и диабета

РИА Новости02:17

Ученые нашли продукт, предотвращающий диабет и рак

Газета.Ru02:17

Испанские учёные назвали препятствующий раку и диабету напиток

News.ru02:39

Ученые назвали препятствующий раку и диабету популярный продукт

Известия01:20

В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах

RT на русском04:06
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Наука

Все популярные мифы о кофе, чае и какао

Обновлено вчера в 05:19
Политика

Путин поручил Шойгу представить к госнаградам погибших подводников

Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу представить к государственным наградам 14 моряков-подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате «Лошарик».
Обновлено в 03:34
Политика

Википедия признала Крым частью России

Интернет-энциклопедия Википедия в одной из статей указала на карте Крым частью России, сообщают "Известия".
Обновлено вчера в 18:36
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибов

Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено вчера в 12:32
Футбол

Лэмпард назначен главным тренером «Челси»

Обновлено в 04:09
Экономика

Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х

Глобальный экономический шок, который произошел в 1970-е, может повториться, заявил главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен в макроэкономическом прогнозе на третий квартал, который есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных

Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.
Обновлено в 03:45
Гаджеты

MacBook Pro одного из пользователей взорвался за 3 дня до объявления Apple об отзыве

Стивен Ганье (Steven Gagne) поделился изображениями своего 15-дюймового ноутбука MacBook Pro в социальной сети Facebook, заявив, что тот взорвался всего за три дня до объявления об отзыве компанией Apple.
Обновлено в 03:00
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Авто

Названа сумма, потраченная жителями РФ на покупку новых автомобилей

Обновлено в 04:18
Общество

Наводнение охватило новые поселки в Иркутской области

Обновлено в 02:09
Здоровье

Эксперты рассказали, в чём заключается основная польза шелковицы

Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

В результате извержения вулкана в Италии погиб турист

В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено вчера в 14:39
Футбол

Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу

Сборная Перу обыграла команду Чили в матче 1/2 финала Кубка Америки по футболу.
Обновлено в 02:09
Общество

Голикова заявила о сокращении численности населения малых городов

За последние 15 лет численность населения в малых российских городах сократилась на 1,5 млн человек.
Обновлено в 03:54
Происшествия

В Кронштадте прошла панихида по погибшим на секретном аппарате морякам

Обновлено в 03:33
Происшествия

В Донбассе горит заминированный лес

Обновлено в 02:17
Здоровье

Ученые нашли неожиданные причины инсульта

Другими факторами риска развития инсульта являются алкоголь и кровоточивость десен.
Обновлено вчера в 22:25
Кино

Раскрыто имя режиссера сериала «Властелин колец»

Обновлено в 01:19
Экономика

Средняя стоимость готового бизнеса за год упала на 8%

Средняя стоимость готового бизнеса за последний год снизилась на 8%, выяснили аналитики сервиса «Авито», данные которых приводит РБК.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес

Беременная Ирина Пегова потеряла ребенка от звезды «Брата-2»

Актер Дмитрий Орлов впервые рассказал о том, что его супруга актриса Ирина Пегова потеряла их общего ребенка.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия

Скотленд-Ярд подтвердил попытку самоубийства внука Назарбаева

Внук бывшего президента Казахстана Айсултан Назарбаев действительно пытался покончить с собой в квартире незнакомца в районе Ковент-Гарден и укусил полицейского, который попытался ему помешать.
Обновлено в 02:56
Экономика

ФАС возбудила дело против Минобороны из-за продажи лома

ФАС считает Минобороны и подведомственную ему организацию виновными в нарушении закона «О конкуренции» на аукционах по продаже лома черных и цветных металлов.
Обновлено в 01:29
Общество

Определен самый бодрящий растворимый кофе в российских магазинах

Обновлено в 02:57
Общество

Рассекречены документы о партизанах в годы Великой Отечественной войны

Главархив Москвы рассекретил 51 документ о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено вчера в 23:33
Авто

Jeep Gladiator появится в продаже в Европе весной 2020 года

Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на Autoevolution, в апреле продажи нового пикапа на европейском рынке начнутся.
Обновлено в 03:08
Экономика

Набиуллина назвала проблемы, мешающие успешной реализации нацпроектов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала проблемы, которые создают риски для успешной реализации нацпроектов и достижения устойчивого роста экономики.
Обновлено в 03:16
Происшествия

На Камчатке автобус сбил четырех пешеходов

В Петропавловске-Камчатском автобус сбил четырех человек, один из которых погиб.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие

Перенос боеприпасов после ЧП в Арыси начнется в течение двух недель

Перенос боеприпасов, которые располагались в воинской части вблизи города Арысь, начнется в течение двух недель, сообщил министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев на заседании сената (верхней палаты) парламента Казахстана.
Обновлено в 03:52
Наука

Разработка российских ученых позволит снизить уровень износа машин

Ученые из Томска и Иркутска создали вибрационный стенд для имитации тряски, который позволит повысить уровень надежности и безопасности работы различного оборудования.
Обновлено в 04:18
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