Наука
В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктахRT на русском 04:06
Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
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Наука
Все популярные мифы о кофе, чае и какао
Обновлено вчера в 05:19
Политика
Путин поручил Шойгу представить к госнаградам погибших подводников
Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу представить к государственным наградам 14 моряков-подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате «Лошарик».
Обновлено в 03:34
Политика
Википедия признала Крым частью России
Интернет-энциклопедия Википедия в одной из статей указала на карте Крым частью России, сообщают "Известия".
Обновлено вчера в 18:36
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибов
Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено вчера в 12:32
Футбол
Лэмпард назначен главным тренером «Челси»
Обновлено в 04:09
Экономика
Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х
Глобальный экономический шок, который произошел в 1970-е, может повториться, заявил главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен в макроэкономическом прогнозе на третий квартал, который есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных
Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.
Обновлено в 03:45
Гаджеты
MacBook Pro одного из пользователей взорвался за 3 дня до объявления Apple об отзыве
Стивен Ганье (Steven Gagne) поделился изображениями своего 15-дюймового ноутбука MacBook Pro в социальной сети Facebook, заявив, что тот взорвался всего за три дня до объявления об отзыве компанией Apple.
Обновлено в 03:00
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Общество
Наводнение охватило новые поселки в Иркутской области
Обновлено в 02:09
Здоровье
Эксперты рассказали, в чём заключается основная польза шелковицы
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено вчера в 14:39
Футбол
Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу
Сборная Перу обыграла команду Чили в матче 1/2 финала Кубка Америки по футболу.
Обновлено в 02:09
Общество
Голикова заявила о сокращении численности населения малых городов
За последние 15 лет численность населения в малых российских городах сократилась на 1,5 млн человек.
Обновлено в 03:54
Происшествия
В Донбассе горит заминированный лес
Обновлено в 02:17
Здоровье
Ученые нашли неожиданные причины инсульта
Другими факторами риска развития инсульта являются алкоголь и кровоточивость десен.
Обновлено вчера в 22:25
Кино
Раскрыто имя режиссера сериала «Властелин колец»
Обновлено в 01:19
Экономика
Средняя стоимость готового бизнеса за год упала на 8%
Средняя стоимость готового бизнеса за последний год снизилась на 8%, выяснили аналитики сервиса «Авито», данные которых приводит РБК.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес
Беременная Ирина Пегова потеряла ребенка от звезды «Брата-2»
Актер Дмитрий Орлов впервые рассказал о том, что его супруга актриса Ирина Пегова потеряла их общего ребенка.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия
Скотленд-Ярд подтвердил попытку самоубийства внука Назарбаева
Внук бывшего президента Казахстана Айсултан Назарбаев действительно пытался покончить с собой в квартире незнакомца в районе Ковент-Гарден и укусил полицейского, который попытался ему помешать.
Обновлено в 02:56
Экономика
ФАС возбудила дело против Минобороны из-за продажи лома
ФАС считает Минобороны и подведомственную ему организацию виновными в нарушении закона «О конкуренции» на аукционах по продаже лома черных и цветных металлов.
Обновлено в 01:29
Общество
Рассекречены документы о партизанах в годы Великой Отечественной войны
Главархив Москвы рассекретил 51 документ о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено вчера в 23:33
Авто
Jeep Gladiator появится в продаже в Европе весной 2020 года
Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на Autoevolution, в апреле продажи нового пикапа на европейском рынке начнутся.
Обновлено в 03:08
Экономика
Набиуллина назвала проблемы, мешающие успешной реализации нацпроектов
Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала проблемы, которые создают риски для успешной реализации нацпроектов и достижения устойчивого роста экономики.
Обновлено в 03:16
Происшествия
На Камчатке автобус сбил четырех пешеходов
В Петропавловске-Камчатском автобус сбил четырех человек, один из которых погиб.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
Перенос боеприпасов после ЧП в Арыси начнется в течение двух недель
Перенос боеприпасов, которые располагались в воинской части вблизи города Арысь, начнется в течение двух недель, сообщил министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев на заседании сената (верхней палаты) парламента Казахстана.
Обновлено в 03:52
Наука
Разработка российских ученых позволит снизить уровень износа машин
Ученые из Томска и Иркутска создали вибрационный стенд для имитации тряски, который позволит повысить уровень надежности и безопасности работы различного оборудования.
Обновлено в 04:18