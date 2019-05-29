Наука
В Минздраве оценили исследование о методах избавления от брюшного жираRT на русском 04:20
Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва прокомментировала RT исследование Американского гериатрического общества об эффективности интервальных тренировок для избавления от брюшного жира, который связан с риском сердечных заболеваний у пожилых людей.
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Названа причина сбоя в московском метро 21 мая
Причиной сбоя в московском метро 21 мая стал "человеческий фактор".
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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что у России нет необходимости ограничивать социальную поддержку граждан ради экономического роста, как это делали в Китае.
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