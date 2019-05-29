Наука
В Минздраве оценили исследование о методах избавления от брюшного жираRT на русском 04:20
Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва прокомментировала RT исследование Американского гериатрического общества об эффективности интервальных тренировок для избавления от брюшного жира, который связан с риском сердечных заболеваний у пожилых людей.
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Политика
Матвиенко призвала уйти в отставку чиновника, напавшего на журналиста
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "запредельным" поведение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста "России 24".
Обновлено в 05:36
Общество
Росстат рассказал, в каких сферах не хватает работников
Рынок труда России больше всего нуждается в квалифицированных врачах и медицинских работниках.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Названа причина сбоя на Солнцевской линии метро
Обновлено в 05:56
Общество
Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на суды Краснодара
Автомобильные концерны Mercedes, Hyundai, KIA и Jaguar обратились в ФСБ России с заявлением о мошеннических схемах взыскания компенсаций в пользу владельцев авто через суды Краснодара.
Обновлено вчера в 09:32
Политика
Падение рейтинга Путина объяснил глава ВЦИОМ
Руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров объяснил причину падения рейтинга президента России Владимира Путина в эфире телеканала «Дождь».
Обновлено в 01:05
Экономика
Из-за убытков закроют в Петербурге завод электроники для боевых ракет
Предприятие производило для Минобороны электронику для боевых ракет и подлодок. Его ликвидация началась еще в начале марта.
Обновлено в 04:16
Авто
Nissan — Renault — Mitsubishi обсуждает слияние с Fiat Chrysler
Правление автомобильного альянса Nissan — Renault — Mitsubishi еще не пришло к единому мнению по предложению компании Fiat Chrysler о частичном слиянии на паритетной основе.
Обновлено в 00:32
Энергетика
Силуанов отказался платить за «косяки» компании «Транснефть»
Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов выступил против выплаты компенсации "Транснефти" за "грязную" нефть в нефтепроводе "Дружба".
Обновлено в 02:23
Футбол
Мелкадзе продлил контракт со «Спартаком»
Нападающий Георгий Мелкадзе подписал новый контракт со "Спартаком", сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 05:08
Происшествия
В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок
Обновлено в 05:04
Экономика
Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов
Большинство россиян, опрошенных социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), не считают возможным брать крупные кредиты в банках.
Обновлено в 04:31
Общество
В России почти 275 тыс. детей-сирот стоят в очереди на получение жилья
Проблема с предоставлением жилья детям-сиротам в РФ решается неэффективно, в очереди на получение стоят почти 275 тыс. человек.
Обновлено в 03:48
Общество
Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии
Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.
Обновлено в 01:00
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Экономика
Инфляция в Венесуэле в 2018 году превысила 130 000%
В 2018 году инфляция в Венесуэле достигла показателя в 130 060%, следует из публикации Центрального банка Венесуэлы, на которую ссылается «Прайм».
Обновлено в 04:35
Экономика
«Алросе» потребуется до 10 лет на восстановление рудника «Мир»
Николаев говорит, что «Алроса» уже нашла техническое решение для восстановления рудника, в ближайшее время должна начаться работа по проектированию.
Обновлено вчера в 17:11
Шоу-бизнес
В семье Пугачевой отпразднуют новую свадьбу
Певица давала Владу по 150 тысяч рублей в месяц на содержание первой жены и сына, перестала делать это, когда узнала, что деньги шли на покупку запрещенных веществ, и стала передавать семье племянника продукты.
Обновлено в 05:16
Происшествия
На экс-заводе Порошенко загорелся корабль
На территории судостроительного предприятия «Ленинская кузница» (переименована в «Кузницу на Рыбацком»), которое ранее принадлежало экс-президенту Украины Петру Порошенко, вспыхнул пожар, сообщило 29 мая информационное агентство «Украинские новости».
Обновлено в 04:43
Экономика
ЦБ назвал сроки снижения комиссии за эквайринг в социальном сегменте
Комиссии за эквайринг при оплате товаров из социального сегмента и при крупных покупках могут быть снижены до декабря.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Семь гаражей в Воронеже пострадали из-за хлопка газа
Хлопок газа произошел в гаражном кооперативе в Воронеже, в результате чего оказались разрушенными семь гаражей, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.
Обновлено вчера в 22:37
Игры
В PSN появился баннер предзаказа Death Stranding
Обновлено в 04:03
Кино
Крис Хемсворт рассказал о подготовке к роли «Тора Лебовски»
Обновлено в 04:45
Авто
Назван ТОП-5 доступных автомобилей с самым большим клиренсом
Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
Обновлено в 00:53
Происшествия
Генпрокуратура заявила о системных проблемах в авиаотрасли РФ
Генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что катастрофа самолета SSJ 100 в "Шереметьево" обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли.
Обновлено в 05:59
Политика
Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство
Бывший президент Украины Леонид Кравчук объяснил, почему Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.
Обновлено в 00:32
Политика
Китай лишит США редкоземельных металлов
Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.
Обновлено в 01:46
Культура
Павел Лунгин попал в реанимацию
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
Массовое ДТП в Петербурге попало на видео
В результате ДТП пострадали водитель Renault, пассажирка Dodge и пассажирка Hyundai. Все они получили травмы средней степени тяжести.
Обновлено в 05:58