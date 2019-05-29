Наука

В Минздраве оценили исследование о методах избавления от брюшного жираRT на русском 04:20

Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва прокомментировала RT исследование Американского гериатрического общества об эффективности интервальных тренировок для избавления от брюшного жира, который связан с риском сердечных заболеваний у пожилых людей.
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Назван эффективный способ избавиться от жира на животе

Известия04:14

Найден эффективный способ избавиться от жира на животе после 50 лет

ФАН01:55

Ученые объяснили, как мужчинам после 50 лет избавиться от жира на животе

Телеканал 360°02:04

Ученые назвали эффективный способ избавиться от жира на животе

РИА Новости02:29

Ученые выяснили, как избавиться от жира на животе после 50 лет

Российская газета00:57

В Минздраве оценили исследование о методах избавления от брюшного жира

RT на русском04:20

Упражнения для повышения мышечной массы избавляют от жира на животе после 50 лет

Medikforum.ru05:44
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Политика

Матвиенко призвала уйти в отставку чиновника, напавшего на журналиста

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "запредельным" поведение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста "России 24".
Обновлено в 05:36
Общество

Росстат рассказал, в каких сферах не хватает работников

Рынок труда России больше всего нуждается в квалифицированных врачах и медицинских работниках.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Названа причина сбоя на Солнцевской линии метро

Обновлено в 05:56
Общество

Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на суды Краснодара

Автомобильные концерны Mercedes, Hyundai, KIA и Jaguar обратились в ФСБ России с заявлением о мошеннических схемах взыскания компенсаций в пользу владельцев авто через суды Краснодара.
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия

Группировка вора в законе Циркача трижды похитила россиянина

Обновлено в 04:14
Политика

Падение рейтинга Путина объяснил глава ВЦИОМ

Руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров объяснил причину падения рейтинга президента России Владимира Путина в эфире телеканала «Дождь».
Обновлено в 01:05
Происшествия

Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете

Обновлено в 04:07
Экономика

Из-за убытков закроют в Петербурге завод электроники для боевых ракет

Предприятие производило для Минобороны электронику для боевых ракет и подлодок. Его ликвидация началась еще в начале марта.
Обновлено в 04:16
Авто

Nissan — Renault — Mitsubishi обсуждает слияние с Fiat Chrysler

Правление автомобильного альянса Nissan — Renault — Mitsubishi еще не пришло к единому мнению по предложению компании Fiat Chrysler о частичном слиянии на паритетной основе.
Обновлено в 00:32
Энергетика

Силуанов отказался платить за «косяки» компании «Транснефть»

Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов выступил против выплаты компенсации "Транснефти" за "грязную" нефть в нефтепроводе "Дружба".
Обновлено в 02:23
Футбол

Мелкадзе продлил контракт со «Спартаком»

Нападающий Георгий Мелкадзе подписал новый контракт со "Спартаком", сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 05:08
Происшествия

В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок

Обновлено в 05:04
Экономика

Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов

Большинство россиян, опрошенных социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), не считают возможным брать крупные кредиты в банках.
Обновлено в 04:31
Общество

В России почти 275 тыс. детей-сирот стоят в очереди на получение жилья

Проблема с предоставлением жилья детям-сиротам в РФ решается неэффективно, в очереди на получение стоят почти 275 тыс. человек.
Обновлено в 03:48
Общество

Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии

Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.
Обновлено в 01:00
Кино

Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса

Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Экономика

Инфляция в Венесуэле в 2018 году превысила 130 000%

В 2018 году инфляция в Венесуэле достигла показателя в 130 060%, следует из публикации Центрального банка Венесуэлы, на которую ссылается «Прайм».
Обновлено в 04:35
Экономика

«Алросе» потребуется до 10 лет на восстановление рудника «Мир»

Николаев говорит, что «Алроса» уже нашла техническое решение для восстановления рудника, в ближайшее время должна начаться работа по проектированию.
Обновлено вчера в 17:11
Шоу-бизнес

В семье Пугачевой отпразднуют новую свадьбу

Певица давала Владу по 150 тысяч рублей в месяц на содержание первой жены и сына, перестала делать это, когда узнала, что деньги шли на покупку запрещенных веществ, и стала передавать семье племянника продукты.
Обновлено в 05:16
Происшествия

На экс-заводе Порошенко загорелся корабль

На территории судостроительного предприятия «Ленинская кузница» (переименована в «Кузницу на Рыбацком»), которое ранее принадлежало экс-президенту Украины Петру Порошенко, вспыхнул пожар, сообщило 29 мая информационное агентство «Украинские новости».
Обновлено в 04:43
Экономика

ЦБ назвал сроки снижения комиссии за эквайринг в социальном сегменте

Комиссии за эквайринг при оплате товаров из социального сегмента и при крупных покупках могут быть снижены до декабря.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Семь гаражей в Воронеже пострадали из-за хлопка газа

Хлопок газа произошел в гаражном кооперативе в Воронеже, в результате чего оказались разрушенными семь гаражей, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.
Обновлено вчера в 22:37
Игры

В PSN появился баннер предзаказа Death Stranding

Обновлено в 04:03
Кино

Крис Хемсворт рассказал о подготовке к роли «Тора Лебовски»

Обновлено в 04:45
Авто

Назван ТОП-5 доступных автомобилей с самым большим клиренсом

Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
Обновлено в 00:53
Происшествия

Генпрокуратура заявила о системных проблемах в авиаотрасли РФ

Генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что катастрофа самолета SSJ 100 в "Шереметьево" обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли.
Обновлено в 05:59
Политика

Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство

Бывший президент Украины Леонид Кравчук объяснил, почему Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.
Обновлено в 00:32
Политика

Китай лишит США редкоземельных металлов

Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.
Обновлено в 01:46
Культура

Павел Лунгин попал в реанимацию

Обновлено вчера в 12:27
Происшествия

Массовое ДТП в Петербурге попало на видео

В результате ДТП пострадали водитель Renault, пассажирка Dodge и пассажирка Hyundai. Все они получили травмы средней степени тяжести.
Обновлено в 05:58
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