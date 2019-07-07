Здоровье
В Минздраве оценили данные о норме потребления молочных продуктовRT на русском 08:36
Главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал, что для здорового человека не существует определённых норм потребления молочных продуктов в сутки. Он отметил, что молочные продукты являются важным источником очень многих полезных веществ, нужных и незаменимых для организма.
Читать в источнике
Оценить102
Употребление молочных продуктов регулярно и в умеренных количествах ассоциировано с заметным снижением смертности от всех причин. В среднем оптимальным количеством считается 200 граммов в день, а после употребления 400 граммов эффект перестает быть положительным.
— Дарья Халтурина, российский социологРоссийская газета вчера в 22:01
с чего всё началось
В среднем в сутки взрослым людям стоит употреблять 200 граммов молочных продуктов. Это количество считается оптимальным, рассказала "Российской газете" заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.Российская газетавчера в 22:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 19:40, Вашингтон
Экономика
Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный
По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
Обновлено в 17:59
Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами
Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.
Обновлено в 17:51
Происшествия
У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0. Об этом сообщается в воскресенье, 7 июля, на сайте Национального управления метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG).
Обновлено в 11:55
Политика
В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании
Обновлено вчера в 20:56
Армия и оружие
Генерал объяснил, почему США оставят Киев без новейшего оружия
Ранее News.ru сообщал, что украинский генерал Игорь Романенко заявил, что Киеву для противодействия России нужны ракеты, которые «доставали бы как минимум до Урала».
Обновлено в 00:46
Политика
Президент Грузии осудила ругань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурные высказывания ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено в 16:24
Футбол
Дани Алвес признан лучшим игроком Кубка Америки
Алвес провел на турнире все шесть матчей без замен, забил один гол и сделал два голевых паса, а также показывал яркий футбол на протяжении всего Кубка Америки.
Обновлено в 18:26
Наука
Как группа крови влияет на характер, сообщили специалисты
Специалисты сообщили, как группа крови может влиять на характер человека.
Обновлено 05 июля в 08:11
Шоу-бизнес
Жанна Фриске: Счастье любит тишину
Жанна Фриске умерла четыре года назад. Свой последний день рождения певица праздновала в Юрмале с родными.
Обновлено в 18:00
Общество
Генпрокуратура РФ упорядочит отделы правовой статистики
Генпрокуратура РФ опубликовала на сайте нормативно-правовых актов проект приказа о создании ведомственных отделов правовой статистики, ИТ и ИБ по всей стране.
Обновлено в 19:30
Игры
Blizzard получила права на домен Diablo4
В январе Blizzard получила права на домен Diablo4.com.
Обновлено в 14:30
Политика
Владимир Зеленский назначил губернатора Луганской области
Во время рабочей поездки в Луганскую область президент Украины Владимир Зеленский представил нового губернатора региона Виталия Комарницкого и вручил ему служебное удостоверение.
Обновлено в 12:59
Политика
МИД Германии отреагировал на заявление Ирана по обогащению урана
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Иран объявил о планах начать обогащение урана до уровня, превышающего лимит в 3,67%, который установлен ядерной сделкой.
Обновлено в 11:54
Экономика
Deutsche Bank сократит 18 тысяч сотрудников
Крупнейший кредитно-финансовый институт Германии Deutsche Bank объявил о планах по сокращению около 18 тысяч сотрудников.
Обновлено в 12:10
Кино
Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Обновлено в 16:00
Авто
Дешевый кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen
Продажи нового недорогого кроссовера Jetta VS5 от Volkswagen стартуют через неделю, но уже сейчас первые товарные автомобили поступили в автосалоны официальных дилеров марки.
Обновлено вчера в 10:05
Общество
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме После полугодового перерыва работа над законопроектом о комплексном развитии территорий возобновилась — правительство направило в Госдуму поправки ко второму чтению, хотя срок их подготовки истек более полугода назад.
Обновлено в 17:59
Армия и оружие
День, когда Россия стала империей и военной супердержавой
Полтавская битва, произошедшая 8 июля 1709 года, стала водоразделом в истории двух стран — России и Швеции.
Обновлено в 05:50
Экономика
Опасное вместо
Резко возросшие за последний год требования ЦБ к информационной безопасности привели к оттоку специалистов в этой сфере из банков в другие отрасли.
Обновлено в 17:59
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Политика
ПА ОБСЕ отклонила российскую резолюцию о борьбе с нацизмом
Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил резолюцию "О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью", предложенную Россией.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Арестован капитан перевернувшегося в Черном море катера
Обновлено в 09:27
Политика
Зеленскому не дают выступать ради сохранения рейтинга партии
Депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ограничивает президента в выступлениях для того, чтобы сохранить рейтинг партии "Слуга народа" перед выборами в парламент.
Обновлено в 15:36
Авто
Эксперты развенчали миф о качестве иномарок отечественной сборки
Автоэксперты пришли к выводу, что негативное отношение к автомобилям отечественной сборки основано лишь на стереотипах, ведь никаких реальных различий в автомобилях не наблюдается.
Обновлено в 05:02
Политика
Минтранс оценил потери авиакомпаний от запрета сообщения с Грузией
Российские авиакомпании потеряют около трех миллиардов рублей из-за прекращения авиасообщения с Грузией.
Обновлено в 15:40
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено в 09:04
Наука
В египетской пирамиде найден ход в загробный мир
В пирамиде Джосера, которая считается самой древней, обнаружили пути в загробный мир.
Обновлено 05 июля в 08:49
Космос
Новое исследование: куда девается метан на Марсе
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия
Boeing потерял контракт на покупку 30 самолетов 737 MAX
Компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает BBC News.
Обновлено в 12:53
Космос
Запуск спутника ОАЭ Falcon Eye 1 вновь отложили из-за непогоды
Компания Arianespace вновь перенесла запуск разведывательного спутника Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 1 из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома Куру во Французской Гвиане.
Обновлено в 11:37