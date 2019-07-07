Здоровье
В Минздраве оценили данные о норме потребления молочных продуктовRT на русском 08:36
Главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал, что для здорового человека не существует определённых норм потребления молочных продуктов в сутки. Он отметил, что молочные продукты являются важным источником очень многих полезных веществ, нужных и незаменимых для организма.
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Употребление молочных продуктов регулярно и в умеренных количествах ассоциировано с заметным снижением смертности от всех причин. В среднем оптимальным количеством считается 200 граммов в день, а после употребления 400 граммов эффект перестает быть положительным.
— Дарья Халтурина, российский социологРоссийская газета вчера в 22:01
с чего всё началось
В среднем в сутки взрослым людям стоит употреблять 200 граммов молочных продуктов. Это количество считается оптимальным, рассказала "Российской газете" заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.Российская газетавчера в 22:01
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