Здоровье

В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезомРИА Новости вчера в 10:01

Больше всего людей с активным туберкулезом проживают в Чукотском автономном округе, на 100 тысяч населения больных приходится 526,9 человек, в Республике Тыва и Приморском крае также зафиксирован высокий показатель зараженных - на 100 тысяч человек приходится 512,6 и 280,8 больных соответственно, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.
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Названы регионы с наибольшим числом больных туберкулезом

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News.ruвчера в 10:21

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