Здоровье

В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезомРИА Новости вчера в 10:01

Наиболее низкие показатели также зафиксировали в Белгородской области - 19,8 пациентов с туберкулезом на 100 тысяч человек, и Ненецком автономном округе, где на 100 тысяч населения пришлось 20,5 больных.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом

Больше всего людей с активным туберкулезом проживают в Чукотском автономном округе, на 100 тысяч населения больных приходится 526,9 человек, в Республике Тыва и Приморском крае также зафиксирован высокий показатель зараженных - на 100 тысяч человек приходится 512,6 и 280,8 больных соответственно, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.
РИА Новостивчера в 10:01

Подробнее о событии

В Минздраве рассказали, где россияне больше всего болеют туберкулезом

Газета.Ruвчера в 21:23

Минздрав назвал самый подверженный туберкулёзу регион

News.ruвчера в 10:21

Названы российские регионы с наибольшим числом туберкулезных больных

Вести.Ruвчера в 20:15

Стали известны регионы с наибольшим числом больных туберкулезом

ФедералПрессвчера в 10:57

Названы регионы с наибольшим числом больных туберкулезом

Москва 24вчера в 10:48

Назван самый подверженный туберкулезу регион России

Lenta.ruвчера в 21:02

В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом

РИА Новостивчера в 10:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 01:51, Ашберн
Политика

Захарова прокомментировала новые санкции США против России

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова назвала новые санкции Соединенных Штатов против России демонстрацией бессилия.
Обновлено вчера в 18:56
Армия и оружие

Российские военные показали уничтожение оружия боевиков в Сирии

На кадрах видно, как военная авиация наносит удары по объектам и скоплениям террористов в провинции Идлиб.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие

ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за многократных краж

Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил, что командование ВСУ приняло решение о выведении из зоны боевых действий в Донбассе 25-ой отдельной воздушно-десантной бригада.
Обновлено в 00:10
Политика

Милонов предложил ввести «правила для иностранных артистов»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру иностранных дел Сергею Лаврову подумать о введении «дополнительных правил для иностранных артистов», прибывающих в Россию, поскольку, по его мнению, те нередко «переступают границы» допустимого.
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия

Крупный пожар случился в центре Москвы

В районе Замоскворечья в центре Москвы загорелась здание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 01:35
Интернет

Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено вчера в 01:00
Происшествия

Британка чуть не лишилась ноги после купания в джакузи

Обновлено вчера в 01:11
Политика

Дональд Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров

Обновлено 01 августа в 07:43
Политика

В США раскритиковали санкции против «Северного потока-2»

Руководитель программы «Россия и Евразия» Фонда Карнеги Юджин Румер считает «ужасной идеей» санкции США против российского проекта «Северный поток-2», потому что они могут привести к обратному эффекту.
Обновлено в 00:12
Общество

Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет

Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Политика

Стала известна зарплата Зеленского

В середине июня сообщалось, что первая зарплата Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12,7 тысячи гривен (32,6 тысячи рублей).
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.
Обновлено вчера в 18:07
Экономика

Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров

Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров.
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия

В Саратове на ребенка в коляске упала с крыши болгарка

Обновлено вчера в 11:14
Политика

Медведев на Курилах ответил на протесты Японии

Протесты Токио по поводу посещения островов российскими чиновниками не беспокоят правительство, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 04:39
Политика

В США подсчитаны расходы на расследование спецпрокурора Мюллера

Расследование о якобы вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году бывший спецпрокурор Роберт Мюллер вел почти два года, однако свидетельств сговора между президентом США Дональдом Трампом и Москвой он так и не нашел.
Обновлено в 00:52
Политика

Трамп заявил о пошлинах на товары из Китая

"Переговоры по торговле продолжаются, и вместе с ними 1 сентября США начнут вводить небольшие десятипроцентные пошлины на остающуюся долю ввозимых Китаем в нашу страну товаров общим объемом в 300 миллиардов долларов", - написал американский лидер в своем Twitter.
Обновлено 01 августа в 14:23
Политика

Большинство демократов палаты представителей требуют импичмента Трампа

РБК приводит результаты подсчётов CNN и The Washington Post, согласно которым импичмент Дональда Трампа поддерживают 118 демократов (из 235) в палате представителей конгресса США.
Обновлено вчера в 19:14
Политика

Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено вчера в 05:42
Авто

Авто в мешке: эксперт дал советы по выбору подержанного автомобиля

В период лета многие москвичи приглядываются к подержанным автомобилям.
Обновлено 31 июля в 12:07
Происшествия

В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу

Обновлено вчера в 12:40
Происшествия

Дело об экстрадиции Вишневского передали польскому омбудсмену

Фото: AVOKA.DO Как сообщает ТАСС, дело об экстрадиции в Россию бывшего руководителя ККК Вячеслава Вишневского передали уполномоченному по гражданским правам в Польше.
Обновлено в 00:35
Происшествия

Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Обновлено вчера в 05:31
Общество

Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера

Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Политика

Путин утвердил запрет на продление ареста бизнесменов без оснований

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает продлевать срок ареста предпринимателям, если по уголовному делу в их отношении не производят активных следственных действий.
Обновлено вчера в 18:16
Армия и оружие

Авиация Минобороны потушила лесные пожары на 113 тысячах гектаров

Обновлено вчера в 11:49
Теннис

Свитолина проиграла Саккари в четвертьфинале турнира в Сан-Хосе

Украинка Элина Свитолина не смогла пробиться в полуфинал теннисного турнира в Сан-Хосе (США), призовой фонд которого превышает 810 тысяч долларов.
Обновлено в 01:06
Кино

Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене

Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.
Обновлено вчера в 12:55
Наука

Ученые рассказали, как похмелье влияет на мозг

Похмелье очень негативно влияет на мозг и может быть опасно для жизни.
Обновлено вчера в 01:40
Политика

Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное