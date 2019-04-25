Здоровье

В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыкаРИА Новости вчера в 23:48

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья. По его словам, мясо для приготовления шашлыка должно быть "хорошо вымочено в маринаде", после чего тщательно прожарено.
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В Лиге шашлыка раскрыли секрет приготовления вкусного мяса

РЕН ТВ09:29

В Лиге шашлыка раскрыли секрет хорошего мяса

Национальная служба новостей08:17

В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка

РИА Новостивчера в 23:48

Диетолог дал советы по приготовлению шашлыка

РБК02:55

Диетолог Минздрава рассказал секрет шашлыка без вреда для здоровья

Телеканал 360°01:00

В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка

Газета.Ru07:50

В Минздраве рассказали, как правильно готовить шашлык

RT на русскомвчера в 23:30
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Теннис

Векич не пустила Касаткину в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Обновлено в 09:00
Политика

Путин распорядился выплатить ветеранам по 10 тысяч ко Дню Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток

Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Политика

Зеленский сменил имя в аккаунте Facebook с русского на украинское

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский сменил написание имени в аккаунте в Facebook с русского на украинское, сообщила в четверг пресс-секретарь Зеленского Ирина Победоносцева.
Обновлено в 09:46
Политика

Верховная рада приняла закон об использовании украинского языка

В документе уточняется, что порядок применения крымскотатарского и других языков коренных народов и национальных меньшинств будет определяться специальным законом, который депутаты внесут через полгода.
Обновлено в 03:55
Политика

В Госдепе осудили решение России по гражданству для жителей ДНР и ЛНР

США осуждают решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено вчера в 20:50
Общество

Магнитогорский священник вернулся в храм после скандала

Обновлено в 10:04
Происшествия

Смертельное падение экскаватора у «Северной короны» попало на видео

Обновлено в 10:30
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 10:40
Энергетика

Белоруссия оценила потери из-за поставок некачественной нефти из РФ

Поставки некачественной нефти из России лишили Белоруссию возможности получить прибыль в размере около $100 млн.
Обновлено в 08:04
Политика

Байден объявил о намерении участвовать в выборах президента США

Бывший вице-президент США Джо Байден официально объявил в своем Twitter о намерении участвовать в президентских выборах в 2020 году.
Обновлено в 07:49
Экономика

Капитализация Microsoft впервые превысила $1 трлн

Акции Microsoft Corporation, крупнейшего мирового производителя программного обеспечения, резко дорожают в четверг, при этом в начале торгов капитализация компании впервые в ее истории превышала $1 трлн.
Обновлено в 10:22
Экономика

ФАС разрешила Мордашову купить «Ленту»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила «Севергрупп» Алексея Мордашова купить доли TPG Group и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 08:46
Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста

Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес

Дочь Началовой исполнила мамину песню

Поддержать ребенка собралась вся семья На 40-й день после кончины Юлии Началовой ее 12-летняя дочь Вера Алдонина вышла на сцену в рамках школьного дня открытых дверей.
Обновлено в 09:09
Авто

Опубликованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»

Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 01:18
Общество

Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги

Обновлено в 10:36
Происшествия

Задержан мужчина, убивший подростка на улице в Новокузнецке

Сотрудники СКР и МВД смогли менее чем за сутки установить подозреваемого в убийстве 17-летнего подростка в городе Новокузнецке.
Обновлено в 10:14
Политика

Старую визитку Владимира Путина выставили на продажу

Старую визитку президента России Владимира Путина выставили на продажу на одной из популярных платформ купли-продажи.
Обновлено в 09:48
Авто

Новый Honda BR-V за 1 миллион рублей представлен официально

На стартовавшем сегодня международном автосалоне в Джакарте компания Honda официально представила обновлённую модификацию недорогого кроссовера Honda BR-V.
Обновлено в 07:59
Политика

Жителям ДНР и ЛНР начнут платить российские пенсии

В ПФР отметили, что право на пенсии получат только те граждане ДНР и ЛНР, которые переедут на постоянное жительство в Россию.
Обновлено в 09:41
Футбол

Тульский «Арсенал» готовится к матчу со «Спартаком» на базе сборной России

22 апреля футболисты тульского «Арсенала» начали подготовку к матчу со столичным «Спартаком», с которым встретятся в рамках 25-го тура чемпионата России.
Обновлено 23 апреля в 04:47
Здоровье

Медведев поручил премировать врачей за диагностирование рака

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству до декабря разработать систему премирования врачей при диагностировании онкологических заболеваний в ходе диспансеризации.
Обновлено в 09:17
Транспорт

В Краснодарском крае участок трассы М-4 «Дон» станет платным

Обновлено в 10:27
Финансы

Международные резервы России за неделю снизились на $700 млн

Международные резервы России на 19 апреля 2019 года составили $490,9 млрд, что на $700 млн ниже уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:04
Происшествия

МВД задержало бывшего главу входящего в «Роскосмос» предприятия

Полицейские задержали бывшего исполняющего обязанности гендиректора НПО «Техномаш» Дмитрия Панова.
Обновлено в 10:43
Авто

Новый кроссовер Skoda представят в июне

Ходят слухи о том, что новая разработка чешского производителя будет представлять собой купеобразную версию кроссовера Kamiq.
Обновлено в 10:14
Технологии

Создана умная тележка для супермаркета

Система экстренного торможения Pre-Collision Assist — это интеллектуальный помощник водителя на ряде моделей Ford.
Обновлено в 08:17
Экономика

Российские мегаполисы предложили объединить

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин предложил создать в России четыре метрополии.
Обновлено в 03:46
Футбол

Названа зарплата Азара после перехода в «Реал»

Ранее сообщалось, что трансфер Азара в "Реал" почти согласован. дает на переход бельгийца в мадридскую команду до 9 августа.
Обновлено в 05:06
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