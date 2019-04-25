Здоровье
В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыкаРИА Новости вчера в 23:48
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья. По его словам, мясо для приготовления шашлыка должно быть "хорошо вымочено в маринаде", после чего тщательно прожарено.
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Теннис
Векич не пустила Касаткину в четвертьфинал турнира в Штутгарте
Обновлено в 09:00
Политика
Путин распорядился выплатить ветеранам по 10 тысяч ко Дню Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток
Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Политика
Зеленский сменил имя в аккаунте Facebook с русского на украинское
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский сменил написание имени в аккаунте в Facebook с русского на украинское, сообщила в четверг пресс-секретарь Зеленского Ирина Победоносцева.
Обновлено в 09:46
Политика
Верховная рада приняла закон об использовании украинского языка
В документе уточняется, что порядок применения крымскотатарского и других языков коренных народов и национальных меньшинств будет определяться специальным законом, который депутаты внесут через полгода.
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Политика
В Госдепе осудили решение России по гражданству для жителей ДНР и ЛНР
США осуждают решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено вчера в 20:50
Общество
Магнитогорский священник вернулся в храм после скандала
Обновлено в 10:04
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве
Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 10:40
Энергетика
Белоруссия оценила потери из-за поставок некачественной нефти из РФ
Поставки некачественной нефти из России лишили Белоруссию возможности получить прибыль в размере около $100 млн.
Обновлено в 08:04
Политика
Байден объявил о намерении участвовать в выборах президента США
Бывший вице-президент США Джо Байден официально объявил в своем Twitter о намерении участвовать в президентских выборах в 2020 году.
Обновлено в 07:49
Экономика
Капитализация Microsoft впервые превысила $1 трлн
Акции Microsoft Corporation, крупнейшего мирового производителя программного обеспечения, резко дорожают в четверг, при этом в начале торгов капитализация компании впервые в ее истории превышала $1 трлн.
Обновлено в 10:22
Экономика
ФАС разрешила Мордашову купить «Ленту»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила «Севергрупп» Алексея Мордашова купить доли TPG Group и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 08:46
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
Дочь Началовой исполнила мамину песню
Поддержать ребенка собралась вся семья На 40-й день после кончины Юлии Началовой ее 12-летняя дочь Вера Алдонина вышла на сцену в рамках школьного дня открытых дверей.
Обновлено в 09:09
Авто
Опубликованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»
Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 01:18
Общество
Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги
Обновлено в 10:36
Происшествия
Задержан мужчина, убивший подростка на улице в Новокузнецке
Сотрудники СКР и МВД смогли менее чем за сутки установить подозреваемого в убийстве 17-летнего подростка в городе Новокузнецке.
Обновлено в 10:14
Политика
Старую визитку Владимира Путина выставили на продажу
Старую визитку президента России Владимира Путина выставили на продажу на одной из популярных платформ купли-продажи.
Обновлено в 09:48
Авто
Новый Honda BR-V за 1 миллион рублей представлен официально
На стартовавшем сегодня международном автосалоне в Джакарте компания Honda официально представила обновлённую модификацию недорогого кроссовера Honda BR-V.
Обновлено в 07:59
Политика
Жителям ДНР и ЛНР начнут платить российские пенсии
В ПФР отметили, что право на пенсии получат только те граждане ДНР и ЛНР, которые переедут на постоянное жительство в Россию.
Обновлено в 09:41
Футбол
Тульский «Арсенал» готовится к матчу со «Спартаком» на базе сборной России
22 апреля футболисты тульского «Арсенала» начали подготовку к матчу со столичным «Спартаком», с которым встретятся в рамках 25-го тура чемпионата России.
Обновлено 23 апреля в 04:47
Здоровье
Медведев поручил премировать врачей за диагностирование рака
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству до декабря разработать систему премирования врачей при диагностировании онкологических заболеваний в ходе диспансеризации.
Обновлено в 09:17
Финансы
Международные резервы России за неделю снизились на $700 млн
Международные резервы России на 19 апреля 2019 года составили $490,9 млрд, что на $700 млн ниже уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:04
Происшествия
МВД задержало бывшего главу входящего в «Роскосмос» предприятия
Полицейские задержали бывшего исполняющего обязанности гендиректора НПО «Техномаш» Дмитрия Панова.
Обновлено в 10:43
Авто
Новый кроссовер Skoda представят в июне
Ходят слухи о том, что новая разработка чешского производителя будет представлять собой купеобразную версию кроссовера Kamiq.
Обновлено в 10:14
Технологии
Создана умная тележка для супермаркета
Система экстренного торможения Pre-Collision Assist — это интеллектуальный помощник водителя на ряде моделей Ford.
Обновлено в 08:17
Экономика
Российские мегаполисы предложили объединить
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин предложил создать в России четыре метрополии.
Обновлено в 03:46
Футбол
Названа зарплата Азара после перехода в «Реал»
Ранее сообщалось, что трансфер Азара в "Реал" почти согласован. дает на переход бельгийца в мадридскую команду до 9 августа.
Обновлено в 05:06