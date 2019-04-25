Здоровье
В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыкаРИА Новости вчера в 23:48
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья. По его словам, мясо для приготовления шашлыка должно быть "хорошо вымочено в маринаде", после чего тщательно прожарено.
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