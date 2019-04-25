Здоровье

В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыкаРИА Новости вчера в 23:48

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья. По его словам, мясо для приготовления шашлыка должно быть "хорошо вымочено в маринаде", после чего тщательно прожарено.
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В Лиге шашлыка раскрыли секрет хорошего мяса

Национальная служба новостей08:17

В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка

Газета.Ru07:50

В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка

РИА Новостивчера в 23:48

Диетолог дал советы по приготовлению шашлыка

РБК02:55

Диетолог Минздрава рассказал секрет шашлыка без вреда для здоровья

Телеканал 360°01:00

Диетолог рассказала об угрозе рака от подгоревшего шашлыка

Известия07:35

В Минздраве рассказали, как правильно готовить шашлык

RT на русскомвчера в 23:30
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В ЕС прокомментировали решение России по гражданству для ДНР и ЛНР

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Происшествия

Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в ДТП перед заседанием

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Общество

В России впервые наказали человека за оскорбление президента

Жителя города Малая Вишера (Новгородская область) оштрафовали за оскорбление президента России, сообщает пресс-служба Чудовского районного суда.
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Политика

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Политика

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Верховный суд Украины закрыл производство по иску религиозных организаций об отмене постановления Верховной рады Украины «О поддержке обращения президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви на Украине».
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Политика

В России продлили переход на цифровое вещание

Глава Минкомсвязи Константин Носков рассказал, что срок перехода на цифровое вещание на территории России будет продлен.
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Общество

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Как сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры, капитальный ремонт пешеходного Банковского моста в Центральном районе Санкт-Петербурга планируется завершить ко Дню города, который состоится 27 мая.
Обновлено вчера в 22:22
Авто

УАЗ назвал стоимость экспедиционной «буханки»

Российские дилеры Ульяновского автозавода с 1 мая 2019 года начнут принимать заказы на новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
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Дзюба предстал в образе супергероя из «Мстителей»

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Общество

Опубликован длинный список премии «Большая книга»

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Возлюбленной актера оказалась русская танцовщица Полина Глен, она моложе голливудской знаменитости на 30 лет.
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Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион

Обновлено вчера в 04:53
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Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
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В Зеленограде изменят схему движения на более чем 20 улицах

Изменения в схеме движения по 21 улице в Зеленограде будут внесены до осени.
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Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста

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Лейбл Black Star рассказал, какое имя возьмет поп-исполнитель Егор Крид после окончания контракта.
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Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Пекин, где примет участие в форуме «Один пояс — один путь».
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В Японии суд второй раз освободил Карлоса Гона под залог

Токийский окружной суд принял решение об освобождении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона под залог в 500 млн иен ($4,5 млн), сообщает Kyodo News.
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