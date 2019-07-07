В среднем в сутки взрослым людям стоит употреблять 200 граммов молочных продуктов. Это количество считается оптимальным, рассказала "Российской газете" заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.

с чего всё началось

Употребление молочных продуктов регулярно и в умеренных количествах ассоциировано с заметным снижением смертности от всех причин. В среднем оптимальным количеством считается 200 граммов в день, а после употребления 400 граммов эффект перестает быть положительным.

Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов. Об этом пишет РГ со ссылкой на заведующую отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарью Халтурину.

Путешествия В нашу гавань заходили корабли Когда-то сюда заходили сотни судов, бороздящих просторы Волги.

Политика Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

Происшествия В Крыму спасли 17 туристов на каяках "В акватории Черного моря, в районе мыса Монастырский горы Аю-Даг, группа на каяках из-за внезапно поднявшегося сильного ветра не смогла самостоятельно пристать к берегу", - сказал журналистам Шахов.

Единоборства UFC официально объявила о проведении турнира в Москве В UFC объявили о турнире, который пройдёт на территории России. Турнир состоится 9 ноября в Москве.

Авто УАЗ вспомнил нестандартную санитарную УАЗ «Буханку» Ульяновский автозавод (УАЗ) вспомнил в своей группе «ВКонтакте» об одной из самых интересных версий легендарной УАЗ «Буханки» (УАЗ-3303) – санитарном микроавтобусе САРЗ-2925, построенном Самарским авторемонтным заводом совместно с НТС ВАЗа в середине 90-х годов прошлого века.

Единоборства Аманда Нуньес нокаутировала Холли Холм Чемпионка Ultimate Fighting Championship в двух весовых категориях бразильянка Аманда Нуньес (18-4) нокаутировала в первом раунде американку Холли Холм (12-5) и отстояла свой титул в легчайшем весе.

Музыка Амстердам отказался проводить «Евровидение-2020» Власти Амстердама отказались принимать конкурс "Евровидение" в следующем году.

Шоу-бизнес Влад Соколовский признался, почему изменял Рите Дакоте Певец рассказал, в какой момент разлюбил жену. Влад Соколовский впервые после развода с Ритой Дакотой исповедался телезрителям.

Экономика Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году.

Политика Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.

Политика Зеленский попросит Трампа остановить «Северный поток-2» Напомним, что 1 июня этого года влиятельный украинский еженедельник «Зеркало недели» сообщил, что Зеленский получил приглашение от президента США Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом.

Экономика Всемирный фестиваль тайцзи пройдет на острове Хайнань в октябре Южная китайская провинция Хайнань примет четвертый Всемирный культурный туристический фестиваль тайцзи (китайская гимнастика, один из стилей ушу), который состоится на острове в октябре этого года.

Происшествия Миллиардер Эпштейн задержан в США по обвинению в торговле людьми Американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого ранее обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции, вновь задержали по обвинению в торговле людьми, сообщает The New York Times.

Происшествия Помощника полпреда президента обвиняют в госизмене Позднее выяснилось, что речь идет о помощнике полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.

Политика В Грузии выразили надежду на продолжение торговых отношений с Россией Власти Грузии надеются, что Россия не станет вводить запрет на грузинскую продукцию и не прекратит торговые отношения с республикой.

Авто Дешевый кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen Официальные продажи новинки стартуют в «Поднебесной» уже через неделю, а пока стало известно, что первые экземпляры «паркетника» начали поступать в местные дилерские центры Volkswagen.

Армия и оружие Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе открыл огонь по боевикам из неонацистского полка «Азов» из-за идеологических разногласий, сообщается на сайте Луганского информационного центра со ссылкой на офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

Игры Star Wars: Knights of the Old Republic получает улучшенный с помощью AI пакет HD-текстур Совсем недавно моддер "Red11BY" выпустил улучшенный с помощью AI ESRGAN пак HD-текстур для Star Wars: Knights of the Old Republic.

Политика ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

Футбол Месси: в эпизоде с Меделем достаточно было жёлтых карточек В концовке первого тайма матча за третье место Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили арбитр удалил с поля Лионеля Месси и Гари Меделя за стычку.