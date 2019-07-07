Здоровье
В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктовРИА Новости 02:12
Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов. Об этом пишет РГ со ссылкой на заведующую отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарью Халтурину.
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Употребление молочных продуктов регулярно и в умеренных количествах ассоциировано с заметным снижением смертности от всех причин. В среднем оптимальным количеством считается 200 граммов в день, а после употребления 400 граммов эффект перестает быть положительным.
— Дарья Халтурина, российский социологРоссийская газета вчера в 22:01
с чего всё началось
В среднем в сутки взрослым людям стоит употреблять 200 граммов молочных продуктов. Это количество считается оптимальным, рассказала "Российской газете" заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.Российская газетавчера в 22:01
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