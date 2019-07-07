В среднем в сутки взрослым людям стоит употреблять 200 граммов молочных продуктов. Это количество считается оптимальным, рассказала "Российской газете" заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.

с чего всё началось

Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов. Об этом пишет РГ со ссылкой на заведующую отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарью Халтурину.

Происшествия Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.

Политика Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.

Политика Украинский чиновник предложил обменять воду на часть Крыма Бывший украинский чиновник напомнил, что на территории Северного Крыма есть два моногорода — Красноперекопск и Армянск, которые сегодня больше всего страдают от отсутствия воды и где в скором времени могут закрыться предприятия.

Происшествия Число пострадавших при взрыве в Афганистане возросло до 179 По меньшей мере 12 человек погибли, 179 пострадали в результате взрыва, произошедшего в воскресенье в городе Газни на востоке Афганистана.

Армия и оружие В США призвали Германию отправить в Сирию свои наземные войска Соединенные Штаты призывают Германию отправить наземные войска на северо-восток Сирии для частичной замены американских.

Происшествия Неизвестный похитил около 2 млн рублей из квартиры москвички Злоумышленник похитил порядка 2 млн рублей из квартиры женщины на юге Москвы и скрылся.

Происшествия Семь задержанных в Канкуне россиян депортированы из Мексики Ранее в диппредставительстве рассказали, что около трех дней в аэропорту находится группа россиян, которым задержали из-за претензий миграционных властей к их документам.

Происшествия Мужа кассирши Хайруллиной нашли и допросили Читайте материал: "Миллионы задержанной кассирши Хайруллиной исчезли вместе с ее мужем"

Культура «Очень странные дела»: Появились фото со съёмок третьего сезона 4 июля на Netflix стал доступен третий сезон популярного сериала «Очень странные дела».

Политика Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией.

Единоборства В сети появилось видео потасовки Нурмагомедова с Диасом В сети появилось видео конфликта команды чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова с американцем Нейтом Диасом.

Политика Путин поприветствовал ветеранов РФ, Белоруссии и Латвии Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам Международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии и отметил, что такие мероприятия продолжают традиции боевого братства.

Происшествия Главный федеральный инспектор по Рязанской области покончил с собой Сергей Яковлев занимал должность главного федерального инспектора по Рязанской области с 2017 года, до этого пять лет работал федеральным инспектором по Рязанской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО.

Политика Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным» Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».

Гаджеты Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.

Происшествия Муж подозреваемой в избиении девочки оказался полицейским Последние полгода девочка жила в семье тети по отцовской линии без оформления каких-либо документов.

Футбол Лэмпард: Хадсон-Одои может занять центральное место в «Челси» Новый главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнение о нападающем команды Каллуме Хадсон-Одои.