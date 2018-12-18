Здоровье
В Минздраве дали советы по выбору алкоголя в новогоднюю ночь
В Минздраве дали советы по выбору алкоголя в новогоднюю ночьРБК23:22
При выборе алкоголя для новогодней ночи стоит учитывать, что сладкие и крепкие напитки повышают нагрузку на печень, рассказал «РИА Новости» главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.
РБК23:22
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Алкоголь и сахар находятся в конкурентных отношениях друг с другом, поэтому алкоголь будет перерабатываться еще хуже.
— Евгений Брюн, психиатрРИА Новости 19:16
с чего всё началось
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил РИА Новости, что в новогоднюю ночь, выбирая алкоголь, следует отдать предпочтение белому сухому вину, потому что оно нанесет наименьший вред организму.РИА Новости19:16
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