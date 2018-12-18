Здоровье
Брюн уточнил, что сладкий алкоголь наиболее вреден для здоровья, так как увеличивается нагрузка на печень. "Алкоголь и сахар находятся в конкурентных отношениях друг с другом, поэтому алкоголь будет перерабатываться еще хуже", - пояснил Брюн.
РИА Новостивчера в 19:16
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Лучше белое сухое вино, оно наиболее легкое для печени. Главное — не пить крепкие напитки.
— Евгений Брюн, психиатрРБК вчера в 23:22
с чего всё началось
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил РИА Новости, что в новогоднюю ночь, выбирая алкоголь, следует отдать предпочтение белому сухому вину, потому что оно нанесет наименьший вред организму.РИА Новостивчера в 19:16
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