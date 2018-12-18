Здоровье

В Минздраве дали рекомендации по выбору напитков в новогоднюю ночь
Известия
вчера в 22:51

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, каким алкогольным напиткам стоит отдать предпочтение в новогоднюю ночь. По его словам, наилучшим выбором станет сухое белое вино, так как оно считается наиболее легким для печени.
Известиявчера в 22:51
Евгений Брюн
Алкоголь и сахар находятся в конкурентных отношениях друг с другом, поэтому алкоголь будет перерабатываться еще хуже.
— Евгений Брюн, психиатрРИА Новости вчера в 19:16
с чего всё началось

В Минздраве дали рекомендации по выбору напитков в новогоднюю ночь

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил РИА Новости, что в новогоднюю ночь, выбирая алкоголь, следует отдать предпочтение белому сухому вину, потому что оно нанесет наименьший вред организму.
РИА Новостивчера в 19:16

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В Минздраве дали рекомендации по выбору напитков в новогоднюю ночь

РИА Новостивчера в 19:16

Главный нарколог Минздрава сказал, что следует пить в новогоднюю ночь

Взгляд.рувчера в 19:14
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