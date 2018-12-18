Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил РИА Новости, что в новогоднюю ночь, выбирая алкоголь, следует отдать предпочтение белому сухому вину, потому что оно нанесет наименьший вред организму.

с чего всё началось

Алкоголь и сахар находятся в конкурентных отношениях друг с другом, поэтому алкоголь будет перерабатываться еще хуже.

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, каким алкогольным напиткам стоит отдать предпочтение в новогоднюю ночь. По его словам, наилучшим выбором станет сухое белое вино, так как оно считается наиболее легким для печени.

В Минздраве дали рекомендации по выбору напитков в новогоднюю ночь

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