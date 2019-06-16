Экономика
В Минвостокразвития сообщили число проектов в ТОРах с китайским участиемРИА Новости 06:27
Число проектов, реализуемых в территориях опережающего социально-экономического развития (ТОР) на Дальнем Востоке и в свободном порту Владивосток (СПВ), скоро достигнет 80, заявила РИА Новости в воскресенье директор департамента инфраструктурных проектов Минвостокразвития России Светлана Утяшева.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:45, Вашингтон
Происшествия
По делу об убийстве жены хоккеиста Соколова задержан его 15-летний сын
Обновлено 14 июня в 05:00
Армия и оружие
Силы Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО
Обновлено вчера в 07:09
Происшествия
Сбежавшая цирковая медведица покусала двух прохожих
В Саратовской области медведица сбежала из цирка и покусала двух прохожих. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Здоровье
Медики рассказали о влиянии травяных чаев на здоровье
Многие утверждают, что травяные чаи обладают невероятными целебными свойствами, однако медики к таким заявлениям относятся скептически.
Обновлено вчера в 22:31
Армия и оружие
В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации
В самопровозглашенной ДНР обвинили Киевские власти в подготовке провокации, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:15
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по футболу U-20
Обновлено вчера в 14:02
Общество
Названа оптимальная продолжительность сна для хорошего внешнего вида
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Пушков оценил видео с бегущим через фонтан Зеленским
Обновлено в 05:08
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию в Оманском заливе
Голословные обвинения в адрес Ирана по ситуации в Оманском заливе "вряд ли можно принимать во внимание", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти
Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
Обновлено вчера в 13:18
Политика
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым
Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно".
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Российский актер Андрей Соколов намерен подать документы на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 08:06
Общество
Познер поделился секретами воспитания счастливых детей
Владимир Познер рассказал, как вырастить счастливого ребёнка в современной стране.
Обновлено в 07:16
Общество
МВД назвало число пришедших на митинг в поддержку журналиста Голунова
В МВД рассказали, сколько человек решили принять участие в согласованном властями митинге в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве.
Обновлено в 07:31
Спорт
В Крыму погиб 17-летний биатлонист сборной России
Российский биатлонист Артемий Хасанкаев погиб во время тренировочных сборов в Крыму.
Обновлено в 06:34
Политика
Оппозиционер Ренато Усатый задержан сразу после возвращения в Молдавию
Лидер молдавской оппозиционной "Нашей партии" Ренато Усатый вернулся на родину после двух лет иммиграции. На границе его сразу же задержали.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Заведено дело о поджоге жилого дома около пензенской Чемодановки
Полиция завела уголовное дело о поджоге жилого дома в пензенском селе Лопатки, которое находится рядом с Чемодановкой, сообщает ГУ МВД по региону.
Обновлено в 07:31
Общество
Малышева ответила на критику передачи о детях-кретинах
Отвечая на критику передачи "Жить здорово", посвященной заболеваниям, вызывающим слабоумие у детей, телеведущая Елена Малышева в беседе с "Говорит Москва" посоветовала всем возмутившимся из-за некорректного использования терминов посмотреть передачу полностью.
Обновлено 14 июня в 10:07
Общество
Шахтер из сериала «Чернобыль» рассказал о смерти дяди из-за аварии на АЭС
Звезда сериала «Чернобыль» шотландец Алекс Фернс (Alex Ferns), исполнивший роль главного шахтера из Тулы Андрея Глухова, рассказал изданию Daily Record, как авария на Чернобыльской АЭС могла косвенно привести к смерти его родственника.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес
Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме
Анастасия Волочкова рассказала о своем отношении к алкоголю, ответив на критику в злоупотреблении спиртным.
Обновлено в 06:11
Футбол
«Ливерпуль» отказался продавать Салаха в «Реал» и «Ювентус»
"Ливерпуль" отказал мадридскому "Реалу" и туринском "Ювентусу" в трансфере футболиста Мохамеда Салаха.
Обновлено в 05:33
Авто
Кроссоверы займут 70% рынка к 2023 году
К 2023 году почти 70% рынка займут кроссоверы и внедорожники.
Обновлено в 08:32
Политика
Киев предложил Молдавии импортировать газ из ЕС через свою ГТС
Киев предложил Кишиневу импортировать газ из Евросоюза через украинскую ГТС.
Обновлено 14 июня в 08:56
Общество
Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказ ресторанной еды
На супругу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сару наложили штраф в размере 15 тысяч долларов США за заказ еды в люксовых ресторанах за государственный счет.
Обновлено в 08:07
Кино
Режиссер Юрий Быков признался, что устал от политики и сделает паузу
Режиссер Юрий Быков рассказал, что снял фильм "Сторож" не про политику, а про человеческие отношения.
Обновлено в 07:00
Происшествия
По факту ДТП с восемью погибшими в Воронежской области возбуждено дело
Полиция возбудила уголовное дело после аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие
National Interest сравнил шансы истребителя F-15C ВВС США против Су-57
The National Interest отмечает, что ВВС США планирует в 2030-х годах заменить F-15 C и F-22, так как Россия и Китай все чаще используют истребители пятого поколения, как, например, Су-57.
Обновлено в 08:31