Общество

Жительницам российских сел планируют продлить рабочий деньРоссийская газета 02:05

Вопрос увеличения рабочего дня для почти 13 миллионов работающих российских женщин прорабатывают в Министерстве труда, сообщают "Известия". Сейчас для жительниц села рабочий день составляет 36 часов в неделю. В то время как стандартная рабочая неделя сотрудницы в городе - 40 часов.
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В трудный час: жительницам сел могут продлить рабочий день

Женщинам, работающим в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочего дня. Сейчас они трудятся 36 часов в неделю, а не 40, как все остальные, но получают полную зарплату. Вопрос об отмене или сохранении нормы уже рассматривают в Минтруде, подтвердили «Известиям» в ведомстве.
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