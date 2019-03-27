Жительницам российских сел планируют продлить рабочий деньРоссийская газета 02:05

Женщинам, работающим в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочего дня. Сейчас они трудятся 36 часов в неделю, а не 40, как все остальные, но получают полную зарплату. Вопрос об отмене или сохранении нормы уже рассматривают в Минтруде, подтвердили «Известиям» в ведомстве.

с чего всё началось

Вопрос увеличения рабочего дня для почти 13 миллионов работающих российских женщин прорабатывают в Министерстве труда, сообщают "Известия". Сейчас для жительниц села рабочий день составляет 36 часов в неделю. В то время как стандартная рабочая неделя сотрудницы в городе - 40 часов.

Общество В России выросла неформальная занятость Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.

Политика Митинг в Ингушетии объявили бессрочным Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника.

Происшествия ФСБ проводит обыски у сторонников террористической организации в Крыму В Крыму проходят обыски у сторонников организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

Политика Порошенко назвал свое условие политического диалога с Россией Президент Украины Петр Порошенко заявил, что политический диалог с Россией возможен.

Шоу-бизнес Сдавшего Джигарханяна реабилитируют после тяжелой болезни Народный артист СССР Армен Джигарханян пока воздерживается от визитов в свой театр и восстанавливается после госпитализации, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга артиста Артура Согомоняна.

Политика Путин поздравил с праздником сотрудников Росгвардии Российский президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником.

Футбол Гол и два ассиста Классона принесли Швеции ничью в игре с Норвегией В матче второго тура квалификации к Евро-2020 Норвегия едва не проиграла Швеции, но в итоге спасла хотя бы ничью.

Кино Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».

Общество В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший фарш Пока результаты исследования не готовы, эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору фарша.

Экономика Консорциум ВТБ и Marathon стал владельцем KFC в России Как устроен консорциум 100% доли ООО "Интернэшнл Ресторант Брэндс" принадлежит ООО "Кьюэсар Инвестментс", в котором структура владения выглядит следующим образом: банк ВТБ является бенефициаром 14,75% (оформлено через три компании, в которых банк является владельцем); инвестиционная Marathon Group — доля косвенного владения через кипрские офшоры в ООО — 23,53%.

Армия и оружие Для российских десантников разрабатывают новый вертолет «В интересах аэромобильных соединений ВДВ нового типа активизирована работа по модернизации существующих и разработке существенно нового вертолета - боевой машины десанта», - сообщает новость ТАСС со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе.

Энергетика Тарифы на газ в России взлетят из-за новых счетчиков Внедрение интеллектуальной системы учета газа приведет к росту платежей для населения на 5-10%.

Политика Правительство Британии отказалось поддержать петицию за отмену Brexit Правительство Великобритании дало ответ на петицию, призывавшую отказаться от выхода страны из Европейского союза.

Происшествия Команда Малахова отчиталась об открытиях на перевале Дятлова Телеведущий Андрей Малахов вместе с журналистами и специалистами повторил маршрут туристической группы Игоря Дятлова, все участники которой погибли при невыясненных обстоятельствах в горах на Северном Урале в феврале 1959 года.

Экономика Медведев объявил о новом налоге для ИП Пошаговая инструкция по переходу ИП на новый налогСкачать Как отметил Медведев, Правительство планирует снизить налоговую нагрузку на ИП.

Энергетика Нефтяники продлят заморозку цен на бензин до июля Нефтяники заключили соглашение с правительством о продлении заморозки цен на бензин до 1 июля.

Футбол Сборная Перу с Фарфаном в составе проиграла Сальвадору Сборные Перу и Сальвадора в Вашингтоне (США) провели товарищеский матч. Победу во встрече со счетом 2:0 одержали сальвадорцы.

Армия и оружие Заблокируют Одессу: генерал США оценил угрозу от флота России Глава отдела стратегических исследований Центра анализа европейской политики и американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что российский Военно-морской флот (ВМФ) может заблокировать Одессу в случае конфликта с НАТО и странами-партнерами.

Экономика Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).

Происшествия На салатовой ветке московского метро произошел сбой Сбой в движении поездов произошел на Люблинско-Дмитровской линии в московском метрополитене, сообщила пресс-служба столичной подземки в Twitter.

Транспорт Ликсутов пообещал лишить таксистов возможности работать больше 8 часов К началу 2020 года в Москве появится система, которая не будет допускать к заказам водителей такси, которые отработали за рулем более восьми часов.