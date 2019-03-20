Финансы

В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсийРоссийская газета вчера в 21:00

Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет. Существующая схема будет изменена.
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В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий

Российская газетавчера в 21:00

В Госдуме рассказали, как и когда вырастет пенсия неработающих россиян

ФАН10:52

Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий

Известиявчера в 22:40

В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий

РИА Новости01:48

В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий

Газета.Ru03:12

Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий

РБК02:12

Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий

RT на русском03:23
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Армия и оружие

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Армия и оружие

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