Финансы
В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсийРоссийская газета вчера в 21:00
Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет. Существующая схема будет изменена.
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Армия и оружие
Видео полета Шойгу над Сирией опубликовало Минобороны
Обновлено вчера в 18:03
Хоккей
«Коламбус» подписал контракт с латвийским вратарем Мерзликинсом
"Коламбус" подписал годичный контракт новичка с латвийским вратарем Элвисом Мерзликинсом.
Обновлено в 16:28
Происшествия
В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов
По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.
Обновлено в 14:52
Футбол
Футболиста задержали по подозрению в наркоторговле
Бывший полузащитник сборной Колумбии Джон Виафара задержан в Кали. Как сообщает Espectador Deportes, футболиста подозревают в наркоторговле.
Обновлено в 07:31
Авто
Британские тюнеры построили «идеальную» BMW M3 E30
Английские инженеры из Redux Leichtbau представили рестомод BMW M3 E30.
Обновлено в 04:47
Авто
Skoda Karoq начнут собирать в России
Производство кроссовера Skoda Karoq начнется в России этой осенью, сообщает аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на председателя совета директоров Skoda Auto Бернхарда Майера.
Обновлено в 14:39
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
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Общество
Адвокат попросил суд освободить Варвару Караулову
Защита бывшей студентки МГУ Варвары Карауловой, осужденной за попытку примкнуть к террористам, обратилась в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении девушки, рассказал РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
Обновлено в 12:34
Футбол
Германия — Сербия 0:1 (2-й тайм)
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев назвал состав команды на матч с Сербией.
Обновлено в 14:50
Шоу-бизнес
Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации
Госпитализированная порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии. Об этом она поделилась в инстаграме.
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Армия и оружие
Лавров отметил угрозу реальности ядерной войны
Угроза конфликта с применением ядерного оружия может стать реальной, если продолжится подрыв соглашений по контролю за вооружениями, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Обновлено в 07:19
Политика
Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину
Российский «Газпром» начал официально уведомлять страны о том, что транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года.
Обновлено в 09:42
Политика
Помощник Путина назвал чушью слухи об участии в деле Baring Vostok
Помощник президента подтвердил, что давно знаком с акционером банка «Восточный» Артемом Аветисяном (через компанию «Финвижн Холдингс» владеет 32% акций банка), но заверил, что в спор последнего с Калви (Baring Vostok принадлежит 51,6% акций «Восточного») не вмешивался и тем более не докладывал о происходящем Владимиру Путину.
Обновлено в 11:54
Политика
Новак перераспределил полномочия своих замов после ухода Текслера
После ухода из Минэнерго Алексея Текслера глава ведомства Александр Новак перераспределил полномочия своих заместителей.
Обновлено в 13:35
Финансы
Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа
Рубль усилил рост после "мягких" решений ФРС США, доллар уже дешевле 64 рублей — на минимумах с лета, свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 14:37
Экономика
Альфа-банк потребовал 33,6 млрд рублей с экс-министра Абызова
Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd, кредиторы обанкротившейся инжиниринговой компании «Группа E4», требуют привлечь к солидарной ответственности на 33,6 млрд рублей экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших компанию — бывшего президента «Группы E4» Андрея Малышева и экс-супругу Абызова Екатерину Сиротенко, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 14:17
Космос
Сторонники теории плоской Земли отправятся на поиски «конца света»
Сторонники теории плоской Земли верят в то, что Земля на самом деле имеет форму диска, а Антарктида представляет собой периметр из ледяной стены.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Адвокат Фролова сделал заявление о Началовой
Адвокаты хоккеиста Александра Фролова заявили, что смерть певицы Юлии Началовой не заставит спортсмена отозвать иск о законности купли половины доли на квартиру в Москве.
Обновлено в 14:46
Армия и оружие
Свыше 50 случаев: разведка ЛНР узнала об эпидемии чесотки в ВСУ
Причиной могли стать неудовлетворительные санитарно-эпидемиологические условия На территории Донбасса за последние дни было зафиксировано свыше 50 случаев заболевания чесоткой среди бойцов Вооружённых сил Украины.
Обновлено в 16:27
Общество
В Ростовской области в Дону возродилась шемая
В Ростовской области полностью восстановлена численность золотой шемаи, или, как её называют в народе, «шамайки», заявил на заседании регионального рыбохозяйственного совета глава ассоциации «Большая рыба» Александр Ершов.
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес
Собчак раскрыла размер своего заработка
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.
Обновлено в 13:43
Политика
МИД: РФ не оставит без ответа санкции Австралии
"Официальная Канберра продолжает в русле пресловутой западной солидарности следовать недальновидному курсу на подрыв двусторонних отношений", констатировали в министерстве, пообещав также, что Москва "не оставит без ответа эту недружественную акцию".
Обновлено в 13:10
Общество
Медведев подписал распоряжение о поднятии зарплат бюджетникам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства, в котором сказано об увеличении зарплаты работникам бюджетных учреждений.
Обновлено в 05:54
Футбол
Волейбольный «Зенит» выбыл из Лиги чемпионов
Петербургская команда в четвертьфинале турнира вновь проиграла польскому клубу «Скра» со счетом 3:1. Петербургский волейбольный клуб "Зенит" сегодня проиграл в ¼ финала Лиги чемпионов польскому " Скра".
Обновлено в 15:43
Политика
Зеленский опережает Порошенко в предвыборном рейтинге почти на 15%
14 марта сообщалось, что предвыборный рейтинг Порошенко упал до 12,4%. Ранее сообщалось, что Порошенко и лидер «Радикальной партии» Украины Ляшко возглавили рейтинг недоверия со стороны украинских избирателей.
Обновлено в 05:25
Происшествия
В Ростове-на-Дону столкнулись пять машин, в том числе скорая
В Ростове-на-Дону столкнулись пять машин, в том числе скорая.
Обновлено в 16:53
Шоу-бизнес
Алдонин отказался принять свою дочь после смерти Началовой
Дочь бывшего полузащитника московского ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина будет проживать с бабушкой и дедушкой по линии умершей экс-жены футболиста Юлии Началовой, сообщает "Комсомольская правда - Барнаул".
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
ВМФ РФ получит атомную подлодку «Ясень» в 2020 году
«Объединенная судостроительная корпорация» передаст атомную подводную лодку «Ясень» Военно-морскому флоту России в будущем году, сообщил журналистам президент компании Алексей Рахманов.
Обновлено в 06:49