Финансы

В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсийРИА Новости 01:48

Как пояснили в ведомстве, сейчас получаемая пенсия индексируется, а только потом, с помощью социальной доплаты, доводится до уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП). В итоге получаемые пенсионером выплаты даже после индексации могут не измениться.
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В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий

РИА Новости01:48

Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий

РБК02:12

В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий

Газета.Ru03:12

Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий

RT на русском03:23

Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий

Известиявчера в 22:40

Минтруд подготовил новую схему индексации пенсий

ФАНвчера в 22:24

В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий

Российская газетавчера в 21:00
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