Финансы
В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсийРоссийская газета вчера в 21:00
Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет. Существующая схема будет изменена.
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Происшествия
Брошенную в квартире в Москве девочку выпишут из больницы 20 марта
Пятилетнюю девочку, обнаруженную оставленной в московской квартире, выпишут из больницы 20 марта.
Обновлено в 06:36
Общество
Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
Обновлено в 04:49
Театры
Скончался оперный певец Сергей Балашов
В Москве в возрасте 47 лет умер оперный певец Сергей Балашов.
Обновлено в 07:51
Наука
Абелевская премия впервые присуждена женщине
Обновлено в 05:50
Политика
Госдума занялась оценкой ущерба Крыму от Украины
В Госдуме создана рабочая группа для анализа ущерба, нанесенного Крыму за время его нахождения в составе Украины, говорится в сообщении на сайте нижней палаты российского парламента.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Сенатору Керимову во Франции вновь предъявлены обвинения
Прокуратура Ниццы вновь предъявила обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову.
Обновлено в 04:50
Экономика
В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств
С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
Обновлено в 04:59
Спорт
Тарьей Бе обвинил Логинова в трусости
Норвежец Тарьей Бе критически высказался о нежелании Александра Логинова отвечать на вопросы, связанные с допингом.
Обновлено в 04:35
Авто
Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья
Японский автопроизводитель «Mitsubishi» выпустил обновленную версию своего пикапа «L200», который предназначен для покорения самого сурового бездорожья, сообщает «Тарантас Ньюс».
Обновлено вчера в 16:57
Музыка
Шнуров объявил о прощальном туре группы «Ленинград»
Основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил, что тур в 2019 году станет для музыкального коллектива последним.
Обновлено в 07:49
Политика
Путин отреагировал на отставку Назарбаева
Президент России Владимир Путин поблагодарил объявившего об отставке бывшего главу Казахстана Нурсултана Назарбаева за совместную работу.
Обновлено в 05:59
Политика
Зампред бундестага потребовал выслать посла США из Германии
Зампред бундестага ФРГ Вольфганг Кубики потребовал объявить американского посла в Берлине Ричарда Гренелла персоной нон грата.
Обновлено в 06:01
Общество
Медведев подписал распоряжение о повышении зарплаты бюджетникам
Заработная плата бюджетников увеличится на 4,3%, соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев, 19 марта сообщается на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 22:59
Хоккей
Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме
Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
Обновлено вчера в 17:19
Футбол
Ули Хенесс: «Баварию» ждут самые большие вложения в новых игроков за всю историю
Деньги правят футболом, но игроки несут ответственность за решающую составляющую побед успехи на поле, сказал Хенесс.
Обновлено в 07:29
Политика
Глава Алтая Александр Бердников подал в отставку
Глава Алтая Александр Бердников подал в отставку. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он сообщил в своем Facebook.
Обновлено в 02:45
Политика
Москалькова рассчитывает увидеть Вышинского в суде
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что рассчитывает увидеть руководителя портала РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского в суде, чтобы оценить его физическое и моральное состояние и посмотреть, как соблюдаются его права.
Обновлено в 03:50
Спорт
Самодурова заняла четвертое промежуточное место в короткой программе
Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова выступила с короткой программе на чемпионате Японии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:23
Общество
Возбуждено дело против пассажира «Аэрофлота» за поддельный больничный
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против мужчины, который сдал билеты «Аэрофлота», предоставив поддельный больничный.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Представитель Фролова опроверг иск о правах на квартиру Юлии Началовой
Обновлено вчера в 15:53
Армия и оружие
В США провели испытания одноразового грузового беспилотника
В США разработчики из стартапа Logistics Gliders провели испытания одноразового грузового беспилотника. Об этом сообщает Aviation Week.
Обновлено в 04:20
Экономика
ПИК назвал сумму необходимых для достройки текущих проектов кредитов
При переходе на эскроу-счета с 1 июля 2019 года крупнейшему российскому застройщику ГК «ПИК» потребуется открыть кредитные линии на сумму до 250 млрд руб. в горизонте двух-трех лет.
Обновлено в 05:42
Происшествия
В России выросло число жертв авиакатастроф
Количество погибших в авиакатастрофах в России в 2018 году выросло более чем в два раза по сравнению с показателем 2017 года.
Обновлено вчера в 21:24
Спорт
Алексей Нуждов: надо перестать смотреть на спортсменов как на богов
Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов в интервью Денису Косинову рассказал, как относится к критике в адрес нового руководства союза, как считает нужным действовать в ситуациях с опозданием спортсменов на старт и получением ими предупреждений от WADA, и как смотрит на перспективы восстановления статуса СБР.
Обновлено в 01:00
Футбол
Аршавин стал тренером Академии «Зенита»
Андрей Аршавин стал тренером Академии «Зенита». Он будет тренировать команду 2004 года рождения вместе с Дмитрием Поляковым.
Обновлено в 05:57
Хоккей
Радулов набрал 60 очков в НХЛ во втором сезоне подряд
Благодаря трем набранным очкам, Радулов набрал 60 очков за сезон и впервые преодолел отметку в 60 набранных очков второй сезон подряд.
Обновлено в 02:24
Экономика
Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценам
Счетная палата в ходе аудита обнаружила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продукты и закупает их по завышенным ценам.
Обновлено в 05:34
Космос
В Амурской области подобрали новый район для падения частей ракет
Новый район для падения ступеней ракет-носителей определили в связи с будущими стартами с космодрома Восточный, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:36