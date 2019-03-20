Финансы

В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсийРоссийская газета вчера в 21:00

Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет. Существующая схема будет изменена.
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Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий

Известиявчера в 22:40

Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий

РБК02:12

В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий

Газета.Ru03:12

В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий

РИА Новости01:48

Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий

RT на русском03:23

Минтруд подготовил новую схему индексации пенсий

ФАНвчера в 22:24

В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий

Российская газетавчера в 21:00
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Брошенную в квартире в Москве девочку выпишут из больницы 20 марта

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Зампред бундестага ФРГ Вольфганг Кубики потребовал объявить американского посла в Берлине Ричарда Гренелла персоной нон грата.
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Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
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Глава Алтая Александр Бердников подал в отставку

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что рассчитывает увидеть руководителя портала РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского в суде, чтобы оценить его физическое и моральное состояние и посмотреть, как соблюдаются его права.
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Возбуждено дело против пассажира «Аэрофлота» за поддельный больничный

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против мужчины, который сдал билеты «Аэрофлота», предоставив поддельный больничный.
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Представитель Фролова опроверг иск о правах на квартиру Юлии Началовой

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Армия и оружие

В США провели испытания одноразового грузового беспилотника

В США разработчики из стартапа Logistics Gliders провели испытания одноразового грузового беспилотника. Об этом сообщает Aviation Week.
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При переходе на эскроу-счета с 1 июля 2019 года крупнейшему российскому застройщику ГК «ПИК» потребуется открыть кредитные линии на сумму до 250 млрд руб. в горизонте двух-трех лет.
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В Амурской области подобрали новый район для падения частей ракет

Новый район для падения ступеней ракет-носителей определили в связи с будущими стартами с космодрома Восточный, сообщает ТАСС.
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