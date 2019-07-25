В министерстве труда считают, что материнский капитал должен не просто быть продлен до 2025 года, а быть бессрочной мерой, заявил РИА Новости первый замглавы ведомства Алексей Вовченко.

с чего всё началось

Сделать программу материнского капитала бессрочной призывают в Минтруда России. Об этом рассказал «РИА Новости» первый замглавы ведомства Алексей Вовченко.

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