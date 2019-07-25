Общество
В Минтруде призвали сделать программу маткапитала бессрочнойИзвестия 20:56
Сделать программу материнского капитала бессрочной призывают в Минтруда России. Об этом рассказал «РИА Новости» первый замглавы ведомства Алексей Вовченко.
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с чего всё началось
В министерстве труда считают, что материнский капитал должен не просто быть продлен до 2025 года, а быть бессрочной мерой, заявил РИА Новости первый замглавы ведомства Алексей Вовченко.РИА Новости20:05
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Происшествия
СКР завел первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел
Следователи завели уголовное дело по факту массовой гибели пчел в Корсаковском районе Орловской области, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).
Обновлено в 14:12
Политика
США и Украина пытались заполучить черные ящики MH17
Руководивший операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковник Мохамад Сакри проинформировал о том, что сотрудники американского ФБР обращались к коллегам из Куала-Лумпура с просьбой предоставить черные ящики с разбившегося в 2014 году Boeing 777, передает РИА "Новости".
Обновлено в 21:09
Авто
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено в 12:02
Наука
Древний затонувший лес нашли у берегов Литвы
Затопленные деревья датированы возрастом в 9−10 тыс. лет. До наших дней сохранились фрагменты леса.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
Беспилотники йеменских хуситов атаковали авиабазу саудовских ВВС
Как уточняется, целью беспилотников были склады с боеприпасами и ангары с боевыми самолетами, находящиеся на авиабазе ВВС Саудовской Аравии вблизи города Хамис-Мушайт на юго-западе страны.
Обновлено в 21:23
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Российский журналист Владимир Соловьев рассказал об обиде украинского лидера Владимира Зеленского на президента России Владимира Путина.
Обновлено в 20:20
Наука
Глобальное потепление стало причиной новой эпидемии кандидоза
Ученые из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе считают, что появление новой грибковой инфекции произошло из-за роста температуры в результате глобального потепления.
Обновлено в 07:20
Политика
Newsweek вынес на обложку «подрывающего демократию» Путина
Ранее спецпрокурор Роберт Мюллер, выступая в Конгрессе США, отметил, что Россия вмешивалась в американские выборы 2016 года через социальные сети и путем хакерских атак.
Обновлено в 17:57
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Политика
Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео
Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Происшествия
Соболь сообщила о вызове на допрос
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила о вызове на допрос.
Обновлено в 18:46
Общество
В МЧС советуют при походе в лес надевать яркую одежду
Собираясь в лес, желательно надеть яркую одежду и взять с собой еду, воду, лекарства, спички и заряженный телефон.
Обновлено в 21:43
Кино
Микки Рурк за 300 тысяч долларов сыграет в фильме «Брат-3»
Обновлено в 14:59
Гаджеты
«Связной» назвал самые популярные среди россиян смартфоны
Самыми популярными все еще остаются модели с одной задней камерой. Это Honor 7A с 16 гигабайтами ПЗУ, а также iPhone XRс 64 гигабайтами ПЗУ.
Обновлено в 08:32
Технологии
Минюст США начал расследование против ведущих онлайн-платформ
Отмечается, что ведомство интересует, каким образом ведущие онлайн-платформы смогли добиться доминирования на рынке и участвуют ли они в деятельности, нацеленной на подавление инноваций, снижение конкуренции и причинение потребителям другого вреда.
Обновлено вчера в 18:19
Космос
SpaceX отложила на сутки запуск корабля Dragon к МКС
Американская компания SpaceX отложила на сутки запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon из-за неблагоприятных погодных условий.
Обновлено в 18:49
Политика
Власти Украины предлагают расширить санкции против России
Власти Украины выступили с предложением расширить санкции против Российской Федерации.
Обновлено в 17:39
Футбол
Защитник «Ливерпуля» выбыл на длительный срок
28-летний футболист, игрок "Ливерпуля" и сборной Англии Натаниэл Клайн пропустит шесть месяцев из-за травмы крестообразных связок, сообщает портал ESPN.
Обновлено в 19:41
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Происшествия
Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в лагере «Холдоми»
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям детей, погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Озвучена многомиллиардная сумма хищений в рамках дела «Оборонэнергосбыта»
Замглавы Следственного комитета России, руководитель Главного военного следственного управления генерал-полковник Александр Сорочкин сообщил журналистам, что размер хищений в рамках уголовного дела "Оборонэнергосбыта" составила более 2,9 млрд рублей.
Обновлено в 19:03
Политика
Президент Туниса снова госпитализирован
Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси был вновь госпитализирован из-за ухудшения здоровья, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление сына тунисского президента.
Обновлено в 20:01
Политика
В Италии назвали развал ДРСМД «плохой новостью» для Европы
Заместитель председателя Европейского парламента Фабио Массимо Кастальдо в беседе с газетой «Известия» назвал развал Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД), заключённый между Россией и США, «плохой новостью» для Европы.
Обновлено в 18:15
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено в 13:30
Игры
В PlayStation Store стартовала масштабная летняя распродажа
Sony продолжает активно баловать своих пользователей чередой крупных предложений: под завершение сразу четырёх акций в PS Store компания решила начать летнюю распродажу со множеством скидок на различные проекты.
Обновлено в 03:57
Футбол
«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Брагой»
«Монако» провел товарищеский матч с португальской «Брагой». Встреча завершилась без забитых голов — 0:0.
Обновлено в 17:31
Политика
Власти Грузии решили субсидировать транзитные авиарейсы из России
Власти Грузии заявили о готовности выделить около €1,2 млн без НДС для субсидирования транзитных авиарейсов из России в Тбилиси и Батуми через Ереван.
Обновлено в 18:17
Общество
Высшее образование в регионах может стать бесплатным
В Госдуме предложили сделать получение высшего образования совершенно бесплатным в тех регионах России, которые граничат с другими государствами.
Обновлено в 20:45
Авто
Компания Blaupunkt представила крутую магнитолу в ретро-стиле 80-х
Системы немецкой компании Blaupunkt, которая занимается производством аудио- и видеотехники, часто встречались в дорогих машинах того времени.
Обновлено в 13:31