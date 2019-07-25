Общество

В Минтруде призвали сделать программу маткапитала бессрочнойИзвестия 20:56

Сделать программу материнского капитала бессрочной призывают в Минтруда России. Об этом рассказал «РИА Новости» первый замглавы ведомства Алексей Вовченко.
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В Минтруде предложили сделать программу материнского капитала бессрочной

В министерстве труда считают, что материнский капитал должен не просто быть продлен до 2025 года, а быть бессрочной мерой, заявил РИА Новости первый замглавы ведомства Алексей Вовченко.
РИА Новости20:05

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В Минтруде призвали сделать программу маткапитала бессрочной

Известия20:56

Минтруд предложил сделать бессрочной программу материнского капитала

Московский Комсомолец20:41

В Минтруде предложили сделать программу материнского капитала бессрочной

РИА Новости20:05

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RT на русском20:27

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Коммерсантъ20:22

В Минтруде считают, что маткапитал должен быть бессрочным

News.ru20:16

В Минтруде хотят сделать предоставление маткапитала бессрочным

Газета.Ru20:39
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 22:02, Ашберн
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