Общество
В Минтруде предложили сделать программу маткапитала бессрочнойRT на русском вчера в 20:27
Первый заместитель главы Министерства труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости рассказал, что, по мнению специалистов ведомства, программа материнского капитала должна стать бессрочной.
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Минтруд предложил сделать бессрочной программу материнского капитала
Московский Комсомолецвчера в 20:41
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 00:52, Вашингтон
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На борту задержанного в порту Кубани судна находились 14 граждан Украины, троих уже отправили домой, сообщила инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина.
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Отмечается, что в дополнительных десяти тысячах рублей нуждаются 40 процентов россиян, в шести-восьми тысячах — 6,8 процента, одной тысячи рублей не хватает 11,4 процентам опрошенных, трех-четырех тысяч — 10,2 процентам.
Обновлено в 00:25
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Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено вчера в 16:20
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Сервис «Яндекс.Еда» привлекли к ответственности за работу иностранцев
Сервис «Яндекс.Еда» привлекли к административной ответственности за нарушение правил привлечения иностранцев к трудовой деятельности, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на определение Арбитражного суда Москвы.
Обновлено вчера в 23:47
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Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей
Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СБП), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
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Обновлено вчера в 23:50
Спорт
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Прыгунья в высоту, двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене стала первой на чемпионате России по легкой атлетике.
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия
СК возбудил дело по факту несогласованных митингов у Мосгоризбиркома
Обновлено вчера в 06:33
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Пау Газоль продолжит карьеру в «Портленде»
Испанский «большой» Пау Газоль договорился о подписании 1-летнего контракта с «Портлендом».
Обновлено вчера в 15:56
Политика
Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии Атамбаевым
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что провел встречу с экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым в Кремле, на которой обсудил ситуацию в регионе и республике.
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Компания Microsoft раньше времени выпустила обновление ОС Windows 10, раскрыв новый дизайн меню «Пуск».
Обновлено в 00:40
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Обновлено вчера в 08:21
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В Крыму призвали туристов объявить бойкот фотографам с животными
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Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
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Обновлено вчера в 13:30
Гаджеты
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Сразу после анонса смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro компания Honor начала принимать предварительные заказы на эти очень перспективные новинки.
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Здоровье
Названы болезни, которые вызывают рак
Медики предупреждают, что если на фоне хронической болезни появилось снижение аппетита и резкое похудение, не проходящее чувство слабости, поднимается температура тела, появляется ощущение подавленности, речь может идти о раке.
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Политика
Правительство Украины предложило расширить санкции против России
Очередной раунд санкций против России Украина ввела в мае 2019 года. Тогда под запрет попали цемент, клинкер и фанера.
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 21:29