Общество

Минтруд предложил сделать выдачу материнского капитала бессрочнойРоссийская газета 00:31

Программа по выдаче материнского капитала должна быть не только продлена до 2025 года, а стать бессрочной. Об этом заявил первый замминистра труда Алексей Вовченко.
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В Минтруде предложили сделать программу материнского капитала бессрочной

В Министерстве труда считают, что программа материнского капитала должна стать бессрочной, заявил РИА Новости первый замглавы ведомства Алексей Вовченко.
РИА Новостивчера в 20:05

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В Минтруде предложили сделать программу материнского капитала бессрочной

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