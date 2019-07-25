Общество
Минтруд предложил сделать выдачу материнского капитала бессрочнойРоссийская газета 00:31
Программа по выдаче материнского капитала должна быть не только продлена до 2025 года, а стать бессрочной. Об этом заявил первый замминистра труда Алексей Вовченко.
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В Министерстве труда считают, что программа материнского капитала должна стать бессрочной, заявил РИА Новости первый замглавы ведомства Алексей Вовченко.РИА Новостивчера в 20:05
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Минтруд предложил сделать бессрочной программу материнского капитала
Московский Комсомолецвчера в 20:41
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