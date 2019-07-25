Общество
В Минтруде предложили сделать программу маткапитала бессрочнойRT на русском 20:27
Первый заместитель главы Министерства труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости рассказал, что, по мнению специалистов ведомства, программа материнского капитала должна стать бессрочной.
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с чего всё началось
В министерстве труда считают, что материнский капитал должен не просто быть продлен до 2025 года, а быть бессрочной мерой, заявил РИА Новости первый замглавы ведомства Алексей Вовченко.РИА Новости20:05
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 23:22, Вашингтон
Происшествия
У оппозиционера Дмитрия Гудкова проходят обыски
По мнению Обухова, обыски в квартире Гудкова связаны с намерением оппозиции провести несанкционированную акцию протеста 27 июля в Москве в поддержку ряда граждан, которым было отказано в регистрации на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено в 16:02
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
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Кино
Hulu сделает сериал по мотивам «Автостопом по галактике»
Стриминговый канал Hulu собирается выпустить телесериал «Автостопом по галактике».
Обновлено в 16:01
Политика
Facebook оштрафуют на $5 млрд за утечку данных
Федеральная торговая комиссия США объявила о штрафе для Facebook в размере $5 млрд за утечку пользовательских данных, сообщает ТГ-канал " Разведчик".
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес
Садальский заявил, что кроме себя, россияне никому не нужны
Артист дал совет интернет-пользователям Актер Станислав Садальский в своем аккаунте в Instagram посоветовал россиянам никого не слушать и надеяться только на себя.
Обновлено в 22:10
Армия и оружие
Боевой корабль ВМС Вьетнама впервые прибыл во Владивосток
Фрегат Военно-морских сил Вьетнама "Куанг Чунг" в четверг впервые в истории двусторонних росийско-вьетнамских отношений прибыл во Владивосток с дружественным визитом.
Обновлено в 22:25
Авто
Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию
Провинция Гуандун (Южный Китай) первой в Китае начала экспортировать подержанные автомобили в Россию, Камбоджу, Нигерию и Мьянму.
Обновлено вчера в 08:31
Шоу-бизнес
Звезда «Интернов» Александр Ильин изменил имидж
Обновлено в 11:03
Экономика
Разводы приводят к ипотечной просрочке
Специалисты сферы коллекторских услуг провели исследование, согласно результатам которого уровень проблемной ипотечной задолженности по итогам 2018 года вырос на 4,91 миллиарда рублей, или на 7%, до 78,03 миллиардов рублей по сравнению с 2017 годом.
Обновлено в 19:45
Политика
Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео
Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Общество
Сбой произошёл в работе Instagram и Facebook
Неполадки в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошли по всему миру.
Обновлено в 09:51
Общество
Гороскоп на 23 июля: любовь к порядку сослужит Тельцам добрую службу
Любовь к порядку сослужит Тельцам добрую службу.
Обновлено 22 июля в 18:00
Экономика
ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей
Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.
Обновлено в 14:48
Единоборства
Нурмагомедов прокомментировал смерть Дадашева
Обновлено в 20:09
Политика
Путин обсудит новые условия на рынке труда с кабмином
Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с членами правительства, посвященное новым условиям на рынке труда, а также посетит Дом русского зарубежья в среду, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 18:31
Космос
Обнаружен рекордсмен среди затменных двойных белых карликов
Используя 2,1-метровый телескоп в Национальной обсерватории Китт-Пик (США), астрономы обнаружили двойную звезду, состоящую из пары белых карликов, которые совершают один оборот вокруг общего центра масс всего за 6,91 минуты.
Обновлено в 13:00
Интернет
Microsoft случайно раскрыла новый дизайн кнопки «Пуск» в Windows 10
Компания Microsoft случайно раскрыла новый дизайн кнопки «Пуск» в Windows 10, раньше срока выпустив следующее обновление своей операционной системы.
Обновлено в 21:29
Шоу-бизнес
Ольга Дроздова решилась на смену фамилии
Несколько недель назад Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов вместе появились в ЗАГСе.
Обновлено в 14:33
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Происшествия
В Перми проверяют сообщения о пнувшей бездомного чиновнице
Полиция Перми начала проверку после того, как предполагаемая сотрудница управления Росреестра по Пермскому краю несколько раз ударила ногой бездомного, лежащего на крыльце учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Обновлено в 14:44
Футбол
Дибала может стать самой крупной покупкой «Тоттенхэма» в истории
По сообщению источника, сумма сделки оценивается в 90 миллионов евро. Для «Тоттенхэма» этот трансфер может стать самым крупным в истории.
Обновлено в 20:30
Энергетика
Саудовская Аравия нарастила экспорт нефти в Китай
Сообщается, что экспорт саудовской нефти в Китай в марте 2019 года составил 1,7 млн баррелей в сутки, что является рекордным показателем с 2004 года.
Обновлено в 21:38
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Экономика
Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей
Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СПБ), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено в 21:08
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 13:30