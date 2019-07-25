Общество
Программу маткапитала задумали сделать бессрочнойLenta.ru вчера в 22:34
Материнский капитал должен стать бессрочной мерой, заявил первый заместитель министра труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости. По его словам, ведомство выступает за то, чтобы эта мера не только действовала всегда, но и была «более существенной».
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с чего всё началось
Программа материнского капитала действует в России с 2007 года, по указу Владимира Путина ее действие продлили до конца 2021-го. Сертификат на материнский капитал выдается за рождение второго или последующего ребенка в семье, сейчас его размер составляет 453,026 тысячи рублей.РИА Новостивчера в 20:05
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Минтруд предложил сделать бессрочной программу материнского капитала
Московский Комсомолецвчера в 20:41
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