Программа материнского капитала действует в России с 2007 года, по указу Владимира Путина ее действие продлили до конца 2021-го. Сертификат на материнский капитал выдается за рождение второго или последующего ребенка в семье, сейчас его размер составляет 453,026 тысячи рублей.

с чего всё началось

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