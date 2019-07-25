В Министерстве труда считают, что программа материнского капитала должна стать бессрочной, заявил РИА Новости первый замглавы ведомства Алексей Вовченко.

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Программу по предоставлению материнского капитала, которую предлагалось продлить до 2025 года, необходимо сделать бессрочной. Об этом сообщил первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко, передает «РИА Новости». По его словам, маткапитал должен стать не только бессрочной мерой, но и более существенной.

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