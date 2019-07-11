с чего всё началось

Согласно документу, Минтруд предлагает увеличить прожиточный минимум за второй квартал 2019 года до 11 тысяч 185 рублей. Для трудоспособного населения – до 12 тысяч 130 рублей (+4,1 процента), для пенсионеров – до 9 тысяч 236 рублей(+3,8 процента), для детей – до 11 тысяч 4 рублей (+4 процента).

В Минтруде предложили повысить прожиточный минимум на 4%

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