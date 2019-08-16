Экономика

В Минтруде предложили повысить МРОТ с 2020 годаРоссийская газета 08:00

Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей (сейчас 11 280 рублей). Соответствующий документ Минтруда размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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МРОТ может стать на 850 рублей больше

Газета.Ru14:15

В Госдуме прокомментировали предложение Минтруда повысить МРОТ

RT на русском09:12

В России готовятся повысить минимальную оплату труда

URA.Ru07:39

Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей

Интерфакс08:29

Ярослав Нилов прокомментировал предложение Минтруда повысить МРОТ

Парламентская газета10:29

В Минтруде предложили повысить МРОТ с 2020 года

Российская газета08:00

Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей

РИА Новости07:46
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 15:30, Ашберн
Политика

Порошенко указал в декларации, что является президентом Украины

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в электронной декларации указал, что по-прежнему является лидером государства.
Обновлено в 08:21
Наука

«Рюкзачки» с GPS рассказали о перемещениях желтокрылых ложных вампиров

Обновлено в 12:38
Политика

«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»

Принципы работы новостных агрегаторов заинтересовали депутатов Госдумы после того, как в топе сервиса «Яндекс.Новости» оказалось сообщение о предложении депутатов Госдумы запретить эксплуатацию старых автомобилей.
Обновлено в 13:51
Происшествия

В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд

В крови предположительно отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили ядовитое вещество, заявил заведующий токсикологическим отделением областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова Игнат Пономаренко в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено в 15:20
Технологии

Приложение Lamoda поможет в виртуальном выборе обуви

В приложении Lamoda для iOS появилась функция виртуальной примерочной с использованием технологий дополненной реальности (AR), «Коммерсанту» в компании.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Командир экипажа А321 рассказал об аварийной посадке самолета

Обновлено вчера в 15:02
Общество

В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней

Обновлено в 13:44
Футбол

Экипаж А-321 сможет бесплатно посещать домашние матчи «Спартака»

«Спартак» решил предоставить всем членам экипажа Airbus A-321 бессрочное право бесплатно посещать домашние матчи команды на «Открытие Арене».
Обновлено в 14:02
Общество

НИУ ВШЭ начала проверку после обвинений учителя в растлении несовершеннолетних

Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) начала служебную проверку в отношении учителя литературы лицея ВШЭ Александра Кузнецова, которого бывшие ученицы обвинили в растлении, передает «Интерфакс».
Обновлено в 15:24
Происшествия

Бригада скорой помощи пострадала в ДТП по дороге на вызов в Пушкине

Обновлено в 15:16
Футбол

«СЭ»: Круговой склоняется к переходу в «Зенит», а не в ЦСКА

Футболист склонен принять предложение «Зенита», а не ЦСКА, сообщает «Спорт-Экспресс». Оба клуба предложили «Уфе» 2 млн евро за Кругового.
Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес

На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру

Зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин заявил Пятому каналу, что обратился с просьбой к генпрокурору России Юрию Чайке о блокировке Instagram-аккаунта певицы Ольги Бузовой за шутку о «блокаднице».
Обновлено в 13:21
Общество

Минтруд РФ разрешит женщинам работать боцманами и водить поезда

Новый приказ ведомства снимает «женские» ограничения на такие виды работ, как член палубной команды судна (например, боцман, шкипер, матрос, за исключением работ в машинном отделении).
Обновлено в 09:04
Политика

Глазьев покинет администрацию президента

Советник президента Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия

При стрельбе на рынке в Петербурге пострадали три человека

В Санкт-Петербурге на оптовом рынке произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, спор завязался из-за торгового места.
Обновлено в 12:24
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Обновлено в 08:49
Наука

Мутантные черви оказались восприимчивее к опиоидам

Исследование поведения мутантных ГМ-червей Caenorhabditis elegans позволило ученым из Флориды обнаружить у рецептора GPR139 и его гомологов антиопиоидную активность.
Обновлено в 02:20
Происшествия

Вор в законе из Казани отказался от титула

Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
Обновлено в 11:17
Армия и оружие

Индия не исключила вариант применения ядерного оружия против Пакистана

Применит ли Индия имеющееся в ее арсенале ядерное оружие, "зависит от обстоятельств".
Обновлено в 09:58
Футбол

«Динамо» заинтересовалось нападающим «Порту»

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» заинтересовано в нападающем «Порту» Тикиньо Соаресе.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Нападение Макгрегора на пожилого мужчину попало на видео

Обновлено вчера в 09:40
Кино

«Мастер и Маргарита» может стать одним из самых дорогих фильмов в РФ

Новый фильм «Мастер и Маргарита» может стать одним из самых дорогостоящих проектов отечественного кинематографа.
Обновлено в 14:04
Происшествия

Суд арестовал мужчину, устроившего стрельбу в магазине в Котельниках

Суд заключил под стражу мужчину, закрывшегося в четверг с оружием в магазине в Котельниках.
Обновлено в 11:39
Футбол

«Сочи» сыграл вничью с «Оренбургом»

Футболисты «Сочи» сыграли вничью с «Оренбургом» в стартовом матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:19
Политика

Путин и Макрон обсудят безопасность в Европе и сотрудничество с ЕС

Обновлено в 09:35
Политика

Мосгорсуд оставил в СИЗО еще пять украинских моряков

Мосгорсуд в пятницу признал законным продление на три месяца ареста еще пяти украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес

Дарья Мороз призналась, что содержала Константина Богомолова

Дарья Мороз в рамках одного из ток-шоу на YouTube поделилась подробностями личной жизни с бывшим мужем — режиссером Константином Богомоловым, сообщает 7дней.ru.
Обновлено в 13:11
Общество

Суд огласил выводы повторной экспертизы по делу «Седьмой студии»

Обновлено в 03:57
Здоровье

В Севастополе нашли просроченные льготные лекарства на 30 млн рублей

По данным аудиторов, в 2018 году почти треть населения города состояла на диспансерном учёте в учреждениях здравоохранения — более 185 тысяч человек, из которых менее 21 тысячи человек были обеспечены льготными лекарствами.
Обновлено в 07:45
Экономика

ЕЦБ может удивить инвесторов в сентябре

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на следующем заседании в сентябре объявит о мерах стимулирования экономики, которые могут превзойти ожидания инвесторов.
Обновлено в 09:31
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