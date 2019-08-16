Экономика
В Минтруде предложили повысить МРОТ с 2020 годаРоссийская газета вчера в 08:00
Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей (сейчас 11 280 рублей). Соответствующий документ Минтруда размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Минтруд подкинул россиянам «косарь»: зарплаты предложили проиндексировать минимально
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