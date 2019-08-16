Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей (сейчас 11 280 рублей). Соответствующий документ Минтруда размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В Минтруде предложили повысить МРОТ с 2020 года

Политика Зеленский решил выдавать украинские паспорта россиянам По словам эксперта, принципиальное отличие решения Зеленского и указа президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке приема жителей Донбасса в российское гражданство заключается в том, что Россия не требует отказа от украинского гражданства, чего нельзя сказать об Украине.

Авто Турбонашествие, революции и ананасовый сок: чем жил гоночный мир в июле 1979-го? Как Чэпмен Холлу заочно долг отдавал Летом 1979-го в Европе внимательно следили за событиями в ведущем американском чемпионате для гоночных машин.

Космос Роскосмос разработал способ маскировки спутников Госкорпорация Роскосмос придумала и запатентовала способ маскировки космических аппаратов, передает РИА "Новости".

Общество Дождь и до 21 градуса тепла ожидаются в субботу в Московском регионе Пасмурная и дождливая погода ожидается в субботу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Политика Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе — в общей сложности 35 тысяч.

Происшествия Вскрытие показало причину смерти американского миллиардера-педофила Стали известны официальные результаты судмедэкспертизы, проводившейся с целью определения причины смерти американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и организации оргий с несовершеннолетними.

Политика Подсчитана стоимость покупки Гренландии для Трампа Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов долларов.

Происшествия «Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.

Происшествия У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.

Происшествия Рожающую женщину высадили из автобуса за безбилетный проезд Несмотря ни на что женщина через пару часов родила девочку, а после решила оспорить выписанный ей штраф.

Шоу-бизнес Подольская опубликовала фото трех поколений Пресняковых Три поколения Пресняковых занимаются творчеством и радуют зрителей своими хитами, но поклонники редко могут увидеть общее фото кумиров.

Авто Россиянам разрешили компактные автомобильные номера Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Политика В Госдуме предложили заменить крымские химзаводы на предприятия ОПК Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил поэтапно закрыть химические заводы на севере полуострова и заменить их кластером предприятий, специализирующихся на оборонзаказах.

Политика Бывший генеральный директор «Рустави 2» основал новую телекомпанию Бывший генеральный директор грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2" Ника Гварамия в субботу заявил о создании телекомпании "Мтавари архи".

Происшествия Росгидромет объяснил скачок радиации после аварии под Северодвинском Специалисты Росгидромета считают, что кратковременное повышение уровня радиации в Северодвинске 8 августа связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов.

Политика Глазьев покинет свой пост в администрации президента Советник президента России Сергей Глазьев перейдет на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике.

Общество В Рособрнадзоре рассказали о необъективности школьных оценок Почти 2,5 тысячи российских школ необъективно подходят к оценке знаний учащихся. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

Общество Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.