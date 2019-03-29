Общество
В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работеГазета.Ru 03:10
Как отмечается, в ведомстве также планируют учитывать влияние неудобного графика на здоровье сотрудников. В данный момент ведется обсуждение этого вопроса. В материале говорится, что работодателей могут обязать учитывать эти параметры при оценке условий труда наряду с другими вредными факторами.
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с чего всё началось
В Минтруде считают целесообразным разработать методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе, а также влияния на здоровье сотрудников неудобного рабочего графика, выяснили «Известия».Известиявчера в 17:01
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В Назрани у здания мэрии произошла стрельба
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Премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что проблема гендерной дискриминации в России стоит более остро, чем в ряде других стран, и призвал решать этот вопрос.
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В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
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Организаторы прямого эфира с Медведевым отключили комментарии к видео
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Военные следователи Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело по факту гибели военнослужащего, сбежавшего из воинской части № 51592 в Тверской области.
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Компания Ford, объявившая об окончании производства и импорта автомобилей в Россию, разослала своим клиентам письма о гарантии и выданных кредитах.
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Защитившего мать подростка наградили посмертно
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Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
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«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
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Нур-Султан появился на табло аэропорта Пулково
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